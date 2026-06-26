La cordillera patagónica muestra señales inusuales para la época del año y los intendentes de la región ya advierten sobre las consecuencias.

Invierno 2026 en Chubut: entre las marcas que dejaron los incendios y una nueva amenaza para el próximo verano.

Este invierno 2026 llegó a la Patagonia con una anomalía que empieza a preocupar a los municipios cordilleranos de Chubut y llama la atención con solo dirigir la vista hacia los picos de las montañas: las cumbres de la zona precordillerana no acumulan nieve en los niveles esperados para junio .

Como parte del mismo cuadro, las vertientes locales registran valores por debajo de los promedios históricos y los organismos de defensa civil mantienen el monitoreo en alerta.

Hay un aspecto importante: mientras el reciente drama de los incendios se concentró en la comarca andina, la eventual crisis hídrica que se avizora no reconoce fronteras geográficas en la provincie. Si, como todo indica, se produce, unirá la cordillera con la costa.

La preocupación que va más allá del turismo

Hay una consecuencia muy directa y coyuntural del invierno con la falta de nieve.

La temporada turística de la época en los valles cordilleranos depende del paisaje nevado para atraer turistas y reactivar la economía local.

Sin acumulación nívea consolidada, los prestadores de servicios de Cholila y la comarca en general pierden su principal atractivo.

Pero el problema que hoy buscan instalar en la agenda pública provincial intendentes como Silvio Boudargham, desde esa localidad afectada por los incendios del verano, tiene una dimensión más amplia que la turística.

Un problema inminente por la falta de nieve

El volumen de nieve que se acumula en las cumbres durante el invierno determina el caudal con el que llegarán los ríos patagónicos al verano siguiente.

De esas reservas dependen, meses después, las plantas de potabilización de los grandes centros urbanos de la costa Atlántica, incluidos Puerto Madryn y Rawson, y también otras localidades abastecidas por cuencas cordilleranas.

"Estamos todos en la misma, ustedes por el turismo, nosotros por el agua", resumió Boudargham en declaraciones a la radio LU17 de Madryn.

Cholila - Chubut - 1200 En 2026, los picos precordilleranos de Chubut no acumulan la nieve esperada para junio (foto de archivo).

La preocupación por el agua unifica las agendas de intendentes chubutenses de distintos signos políticos y realidades geográficas, que vienen afrontando dificultades de acceso al recurso y haciéndolo público, además de articular asistencia del gobierno provincial para suplir las falencias que se presentan.

Las agencias estatales coinciden en que la estabilidad hídrica del verano dependerá de las nevadas que logren registrarse en las próximas semanas.

Y las señales que está dando este invierno 2026 no son alentadoras. "Lamentablemente el agua es un tema preocupante y es en toda la provincia", sintetizó el jefe comunal de Cholila.

Las marcas de los incendios forestales

La sequía invernal se instala sobre un territorio que aún no terminó de recuperarse del peor verano de incendios del que haya registro en Chubut.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se quemaron más de 50.000 hectáreas en la provincia, el máximo histórico confirmado por investigadores del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y el Conicet. El número supera ampliamente el récord anterior: las 39.994 hectáreas perdidas en 2015.

Cholila fue uno de los municipios más golpeados. El fuego que avanzó desde el Parque Nacional Los Alerces, donde ardieron 16.000 hectáreas de bosque nativo de alto valor biológico, obligó a productores a arrear animales de urgencia y amenazó sectores poblados como Lago Rivadavia y la Eco Aldea.

Silvio Boudargham, intendente de Cholila, Chubut Silvio Boudargham, intendente de Cholila, Chubut.

El incendio de Puerto Patriada y El Hoyo, en simultáneo, quemó otras 30.677 hectáreas.

"La pasamos muy mal todos, fue una situación que realmente nos sufrió a todos, pero bueno, de a poquito ahí vamos", recordó Boudargham en la entrevista radial.

El ciclo que explica todo: menos nieve, menos agua, más fuego

Los científicos señalan que la falta de nieve y los incendios responden a un mismo proceso estructural.

La investigadora María Marcela Godoy, del CIEFAP y el Conicet, explica que años de escasas precipitaciones acumularon una carga inusual de material inflamable en el bosque:

"Hubo muchos años con condiciones para que se dieran los incendios y no hubo. Eso hace que se acumule con el tiempo mucho combustible, provocando que los incendios sean más intensos y quizás más severos".

A eso se suma que el 93% de las igniciones en la región tuvieron origen en actividad humana, ya fuera por negligencia o de forma intencional.

Incendio en Cholila, Chubut Incendio en Cholila, Chubut.

El meteorólogo Walter Maza, docente en Climatología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), relevó que la acumulación nival en la cordillera de Chubut viene cayendo de forma sostenida desde 2021, con una pérdida estimada de hasta medio metro por año.

El nivel del lago Colhue Huapi, que recibe agua del Musters y a su vez se alimenta del río Senguer, está actualmente tres metros por debajo de su línea de referencia histórica.

"Lo perdido no se recupera fácilmente y eso tiene consecuencias directas en la dinámica hídrica de toda la región", advirtió el especialista.

La reconstrucción, en espera de que llueva

Los municipios cordilleranos trabajan en restaurar infraestructura dañada y articulan un frente político común, denominado Renovación y Desarrollo, para acelerar la llegada de asistencia provincial.

Las carpetas técnicas ya están visadas por las oficinas provinciales; lo que resta es la transferencia de partidas de obras públicas que los intendentes reclaman con urgencia.

Mientras, el personal municipal avanza en el despeje de fajas de resguardo perimetral como medida preventiva ante futuros focos de fuego, aunque las tareas se complican por la sequedad del ambiente.

La expectativa de toda la comarca andina se concentra en un cambio del patrón meteorológico.

Sin nevadas significativas en las próximas semanas, la reserva de agua para el verano de Chubut, en la cordillera y en la costa, quedará comprometida antes de que el calor llegue.

Al parecer, las soluciones todavía parecen más ligadas a lo que pase con el clima, que a las medidas de prevención que puedan tomarse.