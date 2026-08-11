Lo filmó un remisero que circulaba por el lugar. Las autoridades del Parque Nacional difundieron un comunicado en el que piden precaución.

Video: un cachorro de puma con su familia en la nieve del camino al Glaciar Perito Moreno.

Un remisero que circulaba por el camino de ingreso al Glaciar Perito Moreno , en la provincia de Santa Cruz, se encontró con una imagen inesperada: un puma y dos cachorros en medio de la nieve que desde hace semanas cubre el Parque Nacional.

El avistaje de los animales silvestres fue logrado por Leandro Lorenzo, quien además de compartir en su cuenta de TikTok (@leolorenzo5) el video en el que se ve a uno de los cachorros en primer plano y, a lo lejos, se logra divisar a los otros pumas, dio aviso a las autoridades del parque.

“¡Un encuentro increíble en plena Patagonia ! Este hermoso momento fue registrado camino al Glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares ”, comentó Lorenzo junto con las imágenes que publicó en la red social.

Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades del Parque Nacional Los Glaciares difundieron un comunicado a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, en el que advierten acerca de la “presencia de pumas en el corredor Río Mitre-Glaciar Perito Moreno” y solicitan precaución a quienes circulen por la zona.

“En el día de la fecha se produjo un nuevo avistaje de un puma con dos cachorros en el camino de acceso al Glaciar Perito Moreno”, indica el texto publicado este lunes 10 de agosto.

“En ese sentido -agrega-, se solicita respetar la velocidad máxima permitida de 40 kilómetros por hora y transitar con extrema precaución”.

"No acercarse ni estacionar"

Para el caso de que alguien viera a los pumas en el Parque, remarcan la importancia de mantener una distancia prudente con los animales.

Piden “no acercarse ni estacionar al costado del camino” para observarlos o fotografiarlos, continuar la marcha y “avisar a los guardaparques del área”.

En junio, antes de la nieve, también vieron un cachorro de puma en el camino al Glaciar Perito Moreno.

La aparición de pumas en el Parque Nacional Los Glaciares no es algo extremadamente frecuente pero tampoco inusual.

Otra familia de pumas, pero sin nieve

Hace poco menos de dos meses, Leandro Carles, un trabajador de una empresa turística que realiza actividades en el área, logró fotografiar a un ejemplar también acompañado por sus crías, en la ruta de acceso al Perito Moreno.

En esa oportunidad, el escenario fue totalmente distinto, más allá de tratarse de la misma zona, ya que todavía no había nieve.

Desde la administración del parque destacaron que estas observaciones constituyen una muestra del valor ecológico del área y de la importancia de adoptar conductas responsables al conducir.

En ese sentido, señalaron que los atropellamientos de animales representan una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en áreas protegidas.

Las medidas preventivas que regularmente se solicitan a quienes visitan el Parque Nacional son las siguientes: