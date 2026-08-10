Tragedia en el kitesurf: murió un conocido deportista argentino y su novia filmó el fatal momento

Fernando Cappi era un experimentado deportista. Los detalles del trágico momento del que fue testigo su pareja.

Luto en el Kitesurf por el accidente fatal de un experto deportista.

Lo que comenzó como una jornada más de kitesurf, terminó en tragedia. Fernando Cappi , con amplia experiencia en este deporte extremo, sufrió un accidente mientras navegaba y murió ahogado.

La tragedia ocurrió en la laguna Setúbal, en la provincia de Santa Fe, y fue registrada en video por su novia, pese al intenso operativo de búsqueda, el cuerpo de Fernando fue encontrado 20 horas después.

"Mirá que hay un vientito lindo, venite", solía decirle "El Chino" a Karina Moya, una destacada campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, que ahora despunta una de sus pasiones: la fotografía. Así fue que ella logró capturar- accidentalmente - imágenes del fatal momento.

Fernando Cappi truncó su vida muy rápido, pero haciendo lo que amaba. Lamentablemente su novia, de 28 años, fue testigo de sus últimos instantes y lo grabó con su celular.

Su muerte se produjo por "asfixia por ahogamiento", según el resultado de la autopsia ordenada por la fiscal María Laura Urquiza. No presentaba lesiones.

Un accidente sin antecedentes

Afirman que es la primera vez en la historia que se registra el fallecimiento de una persona en un accidente náutico mientras practica vela en Santa Fe.

Fue el jueves 6 de agosto a la tarde, a eso de las 17, cuando practicaba kitesurf en la laguna, en la zona del paraje El Chaquito, y sufrió un accidente fatal. Estaba con todas las medidas de seguridad, entre ellas un casco amarillo y chaleco salvavidas.

"¿Dónde estás gordito? No te veo", lanzó nerviosa la joven mientras capturaba el trágico momento desde la orilla, afuera del auto. Luego se escuchó un insulto, como maldiciendo esa situación.

Lo cierto es que, a esa altura, Cappi había quedado atrapado debajo del agua y murió ahogado.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo del deportista fue encontrado el viernes al mediodía, 20 horas después, por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Estaba a unos 15 kilómetros de donde lo había perdido de vista su novia, en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá.

Su amigo Facundo Ortega, también instructor de kitesurf, aseguró que "tenía todo el equipo de seguridad puesto: casco, chaleco, las botas".

"Fue una desgracia, un accidente, algo lo arrastró para abajo. Era muy meticuloso con la seguridad, respetaba las normas. Le pasó a la persona más preparada que había en el kite", sostuvo.

Diego Sixto, profesor de educación física y también un experto en este deporte, le contó a la prensa que al mediodía se había registrado una tormenta con fuertes ráfagas de viento, de 70 kilómetros por hora, que provocaron olas de hasta un metro y medio de altura.

"Para cuando ocurrió lo de Fernando, alrededor de las 17.15, estaba totalmente navegable porque el viento había aflojado y se estabilizó en 40 a 45 kilómetros por ahora", señaló quien colaboró con las tareas de búsqueda del kitesurfista y era su amigo.

Esa tarde hubo medio centenar de personas que practicaron windsurf y kitesurf en la laguna. Como Cappi llegó desde Rosario, se metió al agua cuando ya no quedaba nadie en El Chaquito.

Hipótesis del accidente

Respecto de las posibles causas de la tragedia, Sixto afirmó que fue "una desgracia, porque él estaba totalmente preparado".

Hace una semana había estrenado unas botas acordonadas. Creen que no se pudo desprender a tiempo del barrilete y el agua, junto con los camalotes y los palos que arrastra el río, lo llevó debajo de la superficie.

Al ser hallado el cuerpo, tenía las botas puestas y el chaleco salvavidas debajo del traje de neoprene. "Cuando él cae, de las cuatro líneas que tiene el kite dos le quedan abajo, él lucha y no lo larga rápido, debe haber sabido que estaba enganchado", calculó Sixto.