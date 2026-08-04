Lo filmaron cruzando un campo intensamente nevado cerca de una ruta provincial. Al principio lo confundieron con un gato montés, pero era de otro tipo.

Video: identificaron al raro felino que andaba por la nieve en Santa Cruz y es de una especie amenazada

En medio de las intensas nevadas que desde hace más de una semana vienen cayendo sobre gran parte de la Patagonia argentina , el video de un imponente y raro felino que atraviesa la gruesa capa de nieve sobre un campo de la provincia de Santa Cruz llamó la atención en las redes sociales.

Las imágenes fueron tomados junto a la Ruta Provincial 43, entre la ciudad de Las Heras y la localidad de Fitz Roy.

En principio se dudó acerca de qué tipo de felino era y desde el área de Fauna del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz indicaron que una de las posibilidades era que fuera un gato montés.

Posteriormente, sucesivas consultas con especialistas en fauna patagónica permitieron precisar la especie y confirmar que se trataba de un animal perteneciente a una especie catalogada como amenazada.

Fuentes especializadas confirmaron que el felino que aparece en el video es un “gato de los pajonales del sur” (Leopardus pajerus), según confirmó el medio local La Opinión Austral.

Especie amenazada

El gato de los pajonales es el más terrestre de los gatos de la Argentina.

Su tamaño es un poco mayor que el del gato doméstico, posee cabeza aplanada, orejas triangulares y dientes menos desarrollados que otros gatos salvajes del territorio nacional.

Otras características que lo diferencian de la mayoría de los felinos, domésticos o no, de la Argentina es su largo pelaje, las orejas que tienden a ser puntiagudas y las rayas que presenta en las patas y en la cola, que es corta.

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación -ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- lo tiene catalogado como especie amenazada.

Gato de los pajonales del sur en el Parque Nacional Laguna Blanca.

En ese sentido, aunque hay poca información para evaluar su estado de conservación, parece ser frecuente en algunas regiones, incluso en las modificadas por el hombre pero, por otro lado, la misma influencia del hombre habría causado su desaparición en regiones como la pampa húmeda.

Cazado para exportar su cuero

La especie fue intensamente perseguida a lo largo de la década del 70 del siglo pasado y, por debajo del gato montés, fue la segunda especie de felino más explotada en el país.

Entre 1976 y 1979 fueron exportados alrededor de 78.000 cueros de gato de los pajonales.

A partir de la década de los ochenta, ese comercio disminuyó pero, si bien en la actualidad su caza y comercio están prácticamente detenidos, todavía se lo caza para utilizar su piel como ornamento. También por el supuesto daño que podría ocasionarles a animales domésticos.

El gato de los pajonales del sur habita normalmente en pastizales, pajonales, matorrales y bosques abiertos y en áreas montañosas de hasta 5000 metros de altura.

Es tolerante a los ambientes modificados y en cautiverio vive un promedio de nueve años y puede llegar a los 16, pero no se trata de un animal doméstico.

Se alimenta principalmente de roedores de no más de medio kilo de peso y aves y en la Patagonia se lo ha visto también robando huevos y nidos de pingüinos de Magallanes.