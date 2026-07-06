Aparecieron más pingüinos muertos en Santa Cruz y Chubut: la explicación oficial.

Es la segunda vez en un mes. Autoridades de Caleta Olivia dijeron qué pudo haber pasado y aseguraron que "no es preocupante".

La aparición de pingüinos muertos en una playa de la Patagonia , en el límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, generó preocupación e incertidumbre, a poco más de un mes de que se produjeran hallazgos similares en playas cercanas a las ciudades de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

En esta ocasión, una mujer de Comodoro Rivadavia que se encontraba en Playa Bonita en compañía de una amiga -unos 25 kilómetros al sur de la ciudad chubutense- contó que encontró varios cuerpos de pinguinos mientras paseaba, además de otras aves y animales también muertos.

"Nos fuimos a caminar por donde rompe el agua cuando sube la marea y ahí empezamos a encontrarlos", le contó la mujer al diario Crónica.

Según detalló, en un primer momento observaron un solo ejemplar, pero a medida que avanzaban comenzaron a aparecer más animales sin vida.

"Al principio vimos uno solo y no lo podíamos identificar bien. Después nos dimos cuenta de que era un pingüino por las patitas. Seguimos caminando dos metros y apareció otro, y después otro más", relató.

Pingüinos muertos en Playa Bonita, en el límite entre Santa Cruz y Chubut.

La mujer, que fotografió algunos de los animales hallados, indicó que en una distancia de apenas unos metros contabilizaron varios pingüinos muertos, algunos con un avanzado estado de descomposición y otros que, por su aspecto, parecían haber sido arrastrados por el mar pocas horas antes.

"Yo creo que había muchos más de los que vimos. Esos fueron los que encontramos nosotros, pero seguramente del otro lado (de la playa) había más", opinó.

Asimismo, confirmó que a lo largo de su paseo encontraron también otras aves marinas y otro animal muerto.

"Nos llamó mucho la atención porque algunos parecían llevar varios días en la playa, pero otros se veían como si el mar los hubiera dejado esa misma mañana", insistió la mujer.

Los hallazgos anteriores en Santa Cruz y Chubut

Hace aproximadamente un mes, en los primeros días de junio, una organización científica y ambientalista de la Patagonia ya había registrado la aparición de pingüinos muertos en playas cercanas a Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La situación fue dada a conocer en sus redes sociales por el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Fundación Cadace), una asociación civil sin fines de lucro con sede en Caleta Olivia.

Tras ese hallazgo, la semana pasada, la directora del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz en Caleta Olivia, Fabiola Tapia, aseguró que la situación no era preocupante.

Qué dijeron las autoridades

“Que se encuentren aves y pingüinos en la costa en esta época es normal. El cuarenta por ciento de los pingüinos que migran no logra completar el recorrido y muchos terminan llegando a las costas o quedan en el mar”, le dijo la funcionaria a El Caletense Radio.

Tapia explicó que para que la situación fuese considerada preocupante deberían hallarse más de 40 pingüinos muertos en un tramo de 200 metros lineales de costa y en un período breve, algo que, insistió, no ocurrió en este caso.

“Por suerte, no es alarmante. Estamos monitoreando permanentemente y, ante cualquier eventualidad, se aplicarán los protocolos correspondientes”, agregó.

De todos modos, la funcionaria aclaró que aún no está confirmado “cuál fue la causa de muerte de esos animales” por lo cual remarcó la importancia de “no tocarlos, no acercarse y dar aviso a las autoridades”.