Lo acusan de haber atropellado y abandonado a un joven en el centro de Caleta Olivia. El imputado dio su versión, en la primera audiencia en Tribunales.

Juzgan por una muerte en Santa Cruz a un sobrino del Roña Castro.

A cuatro años de los hechos, comenzó en los tribunales de Caleta Olivia , Santa Cruz , el juicio oral por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal , en el cual está imputado Manuel Castro, sobrino del excampeón mundial de boxeo Jorge “Roña” Castro.

La imputación que pesa sobre Manuel Castro -un trabajador del sector de estiba del puerto de Caleta Olivia- es de homicidio culposo agravado. Se lo acusa de haber atropellado a Carabajal, de 23 años, con su automóvil que según la Fiscalía, conducía a alta velocidad, haberlo arrastrado varios metros y luego dejarlo abandonado.

En la primera audiencia del juicio oral, el fiscal Carlos Rearte expuso la hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Santa Cruz y también el propio Castro ejerció su derecho a hacer uso de la palabra.

Según la Fiscalía, Manuel Castro conducía una Ford EcoSport blanca a una velocidad superior a los 90 kilómetros por hora en un sector donde el máximo permitido era de 40.

La acusación sostuvo que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y atropellara a Carabajal cuando el joven cruzaba la avenida Camilo Asad.

Familiares de Jonathan Carabajal, en Caleta Olivia Familiares de Jonathan Carabajal, en Caleta Olivia.

Agregó que, tras el incidente, Castro descendió del vehículo, observó el cuerpo de la víctima sin prestarle asistencia, se retiró del lugar en la EcoSport y posteriormente ocultó el vehículo en su domicilio.

La versión de Manuel Castro

Por su parte, Castro afirmó que el joven “apareció de golpe”, aclaró que la camioneta era prestada y negó haber manejado en exceso de velocidad, asegurando que iba a “entre 40 y 50 kilómetros por hora”.

Reconoció, no obstante, que había consumido alcohol porque, según contó, estaba en un cumpleaños y había pedido prestada la Ford para ir a su casa al baño.

“Me acuerdo que estuvimos comiendo y lo acompañé con una copa de vino, sí”, admitió, en su testimonio recogido por el medio local La Opinión Austral.

En relación con el momento del accidente, dijo que “la avenida era muy oscura”, y que Carabajal apareció delante de él de manera inesperada. “Me salió de golpe el chico”, expresó. Finalmente le pidió “disculpas a la familia” de la víctima.

Cuál podría ser la condena

La causa fue elevada a juicio bajo la figura de homicidio culposo agravado, delito previsto en el artículo 84 bis del Código Penal, lo que significaría una pena de entre 3 a 6 años de prisión, además de la inhabilitación para conducir de entre 5 a 10 años.

Para el fiscal, el acusado incurrió en múltiples agravantes, entre ellos el exceso de velocidad, la fuga del lugar del hecho y la omisión de auxilio a la víctima.

En la primera audiencia, llevada a cabo este martes, también se proyectaron y analizaron imágenes cámaras de seguridad que también complicarían la situación del imputado ya que, según se señaló, puede observarse el momento del impacto, la manera en que Carabajal fue arrastrado varios metros y la posterior huida del conductor de la Ford EcoSport.

El debate se desarrolla ante la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia, integrada por los jueces Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán y Griselda Bard.