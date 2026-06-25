La nena mayor escapó y pudo pedir ayuda. Presuntamente, llevaban al menos cinco meses así. La Policía de Pico Truncado detuvo a la madre y el padrastro.

Horror en Santa Cruz: rescataron a dos nenes de 5 y 7 años que estaban encerrados y hambrientos en una casa.

Una nena de siete años y un nene de cinco fueron rescatados de una casa en la que presuntamente estaban encerrados, aislados y bajo condiciones de maltrato, en la ciudad de Pico Truncado , provincia de Santa Cruz.

Por los hechos que se investigan fueron detenidos e imputados la madre de los chicos y su pareja (todos los nombres fueron reservados debido a que hay menores de edad involucrados).

De acuerdo con lo que surge de la investigación iniciada por la Justicia de Santa Cruz, la situación fue detectada porque la niña escapó de la vivienda durante una noche en busca de comida y para pedir auxilio para ella y su hermanito, que permanecía dentro de la casa.

Este episodio ocurrió el 26 de mayo pasado y activó una rápida intervención de la Policía, la Justicia y organismos de protección de la infancia.

Tras tomar conocimiento del pedido de ayuda de la pequeña, se ordenó el ingreso a la vivienda de efectivos policiales que rescataron a los dos chicos y, según se estableció en la causa, se encontraron con un escenario que evidenciaba una situación de extrema vulnerabilidad.

Policía de Santa Cruz Policía de Santa Cruz (imagen ilustrativa).

Inmediatamente, la Justicia dispuso la detención de la madre y el padrastro, mientras avanza la investigación.

Santa Cruz: qué dice la acusación

La Fiscalía a cargo del caso sostiene que los dos hermanitos fueron sometidos a un régimen de aislamiento extremo dentro de la casa, al menos entre enero y los últimos días de mayo, cuando se produjo el rescate.

En todo ese período, habrían permanecido la mayor parte del tiempo encerrados en una habitación cuya salida era bloqueada por los adultos a cargo para que no pudieran salir por sus propios medios.

En la causa se indica también que había un sistema de videovigilancia instalado para monitorear a los niños de manera permanente y controlar todo lo que hacían.

Se investiga también si se los privaba de ir a la escuela y de mantener contacto con otras personas del entorno familiar.

En la reconstrucción realizada por la Justicia se señala que los menores, además, habrían sufrido castigos corporales reiterados mediante golpes directos o con cinturones u otros objetos, además de tirones de cabellos que llegaron a provocarles pérdidas de mechones.

Asimismo, se mencionan amenazas, humillaciones y episodios de violencia cuando los niños pedían que les dieran de comer.

En cuanto a la violencia psicológica y emocional, consta en el expediente que los acusados ejercían mecanismos tales como la destrucción de recuerdos y pertenencias vinculadas al padre fallecido de los chicos y presuntas maniobras para imponer al padrastro como única figura paterna de referencia.

La salud de los nenes

Las evaluaciones médicas inmediatas dispuestas tras el rescate constataron que los dos presentaban desnutrición proteico-calórica crónica reagudizada, anemia, parasitosis intestinal y retraso ponderoestatural (crecimiento limitado por la falta de alimentación).

Según los especialistas, estas patologías son compatibles con períodos prolongados de alimentación insuficiente y condiciones inadecuadas de cuidado.

Desde el punto de vista médico, el resultado de la evaluación podría indicar que, si bien la acusación contempla el período entre enero y mayo de este año, el maltrato puede haberse venido extendiendo desde mucho antes.

Por el momento, se informó, continúan las pericias médicas, psicológicas y la búsqueda de testigos en Pico Truncado que permitan reconstruir los hechos.