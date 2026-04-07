Santa Cruz: una multa de tránsito por $0 destapó un presunto sistema de coimas en un municipio

Investigan a la directora de Rentas de Pico Truncado, que fue obligada a renunciar. También apareció una transferencia a una cuenta particular.

Una investigación interna en un municipio de la provincia de Santa Cruz derivó en la apertura de una causa judicial contra una funcionaria, acusada de irregularidades en el cobro de deudas a contribuyentes. La imputada es la ahora ex directora de Rentas de la ciudad de Pico Truncado, Miriam Villagra, quien fue desvinculada del cargo jerárquico y suspendida en su puesto de planta permanente.

Cuando se conoció el caso, Villagra presentó la renuncia retroactiva al 6 de marzo, pero esta fue rechazada por el intendente Pablo Anabalón hasta tanto no se resuelva la causa que la involucra.

De acuerdo con lo que surgió de la investigación, la mujer habría recibido dinero -incluso, en algunos casos, transferido directamente a su cuenta bancaria personal- a cambio de eliminar deudas por impuestos, tasas municipales y multas.

Movimientos sospechosos en Pico Truncado

El sumario administrativo interno se activó a partir de informes elaborados por la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Legal y Técnica de Pico Truncado, en los que se advirtieron inconsistencias en el sistema de recaudación municipal.

Entre las operaciones irregulares que aparecieron ya en el inicio de la investigación, se detectó que el 20 de febrero pasado había sido emitido un comprobante de pago por monto cero, vinculado a una infracción de tránsito.

Pablo Anabalón, intendente de Pico Truncado, Santa Cruz Pablo Anabalón, intendente de Pico Truncado, Santa Cruz.

En otro movimiento irregular, se generó una nota de crédito pero aplicada a un contribuyente distinto del que tenía la deuda.

De acuerdo con lo que consta en informes oficiales, ambos movimientos habrían sido realizados utilizando el usuario asignado a Villagra.

Un tercer hecho, considerado el de mayor gravedad, tiene que ver con una transferencia por $528.000 que habría sido realizada por una contribuyente a una cuenta personal, en lugar de estar destinada a las arcas municipales. Este episodio, que podría implicar un desvío directo de fondos públicos, es uno de los ejes centrales de la investigación.

Santa Cruz: sumario y causa judicial

Todos estos casos llevaron a investigar la presunción de que la funcionaria habría recibido dinero por parte de contribuyentes como forma de gratificación a cambio de la eliminación o reducción de deudas y obligaciones impositivas. Esta hipótesis refuerza la sospecha de un esquema más amplio de maniobras irregulares dentro del área.

Después de que se detectaron las anomalías, el Ejecutivo le solicitó a Villagra la dimisión a la Dirección de Rentas.

El lunes 16 de marzo, la funcionaria presentó la renuncia al cargo y también a su puesto en planta permanente -ambas con fecha retroactiva al 6 de marzo- del municipio gobernado por el espacio político opositor al kirchnerismo que conduce el gobernador Claudio Vidal.

Esta última, no obstante, fue rechazada mediante un decreto firmado por el intendente Anabalón, quien la suspendió de manera preventiva mientras se sustancia el sumario para evitar posibles interferencias en la investigación y preservar la documentación sensible.

Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado tomó intervención y dispuso la apertura de una causa de oficio.

Entre las primeras medidas, se solicitó al municipio el envío del sumario administrativo y se requirió la intervención de peritos contables de la sede judicial de Caleta Olivia para analizar los movimientos detectados, determinar si existió un perjuicio económico al municipio y si hubo participación de terceros en las presuntas maniobras.