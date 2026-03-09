Choque fatal en Santa Cruz: murió una madre de tres hijos pequeños y su esposo agoniza

El auto en el que viajaban impactó de frente con otro vehículo, en el acceso a Las Heras . Una colecta para ayudar a la abuela de los chicos.

Murió una mujer de 25 años en un choque frontal en Las Heras, Santa Cruz.

Un violento choque frontal entre dos automóviles ocurrido en la Ruta Provincial 43 de Santa Cruz , a la altura de la ciudad de Las Heras, dejó como saldo la muerte de una mujer de 25 años, y otras cuatro personas gravemente heridas, entre los cuales se encuentra el esposo de la víctima fatal.

De acuerdo con lo que se informó oficialmente, la mujer fallecida es Dana Sabrina Flores, de 25 años de edad y madre de tres hijos, quien viajaba en el asiento delantero de acompañante de un Fiat Cronos que era conducido por su esposo, Gabriel Gustavo Fariña.

En las primeras horas de la mañana de este domingo. En el cruce de la Ruta 43 con el acceso a la empresa de logística TUSA, cerca de los límites de la zona urbana de Las Heras, se produjo una colisión frontal entre el Cronos que manejaba Fariña y un Renault Fluence.

Como consecuencia del violento impacto, la mujer falleció en el lugar de manera casi instantánea. Su esposo fue internado con lesiones de gravedad y sometido a una intervención quirúrgica tras la cual permanecía hospitalizado con pronóstico reservado.

Aún no se sabe cómo fue el accidente

También se dieron a conocer las identidades de las tres personas que viajaban en el Renault. Tanto el conductor, Matías Alberto Villasanti, como Nachelin Sánchez Rodríguez y Brenda Natalia González, las dos mujeres que lo acompañaban, sufrieron lesiones de gravedad.

Luego del choque, se hicieron presente en el lugar agentes de la Policía de Santa Cruz, dotaciones de Bomberos de la Policía de Santa Cruz y ambulancias.

Efectivos de la Unidad de Bomberos 11 de Las Heras debieron trabajar en el lugar para rescatar a los heridos que habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos de los automóviles. Posteriormente, las víctimas del choque fueron asistidas por personal sanitario y derivadas al Hospital Distrital.

La investigación de los hechos quedó en manos del Juzgado de Primera Instancia con asiento en Las Heras a cargo del juez Eduardo Quelín.

El magistrado dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a los conductores, pero la medida no había podido concretarse durante este domingo debido al cuadro de salud de ambos. Villasanti también debió ser operado.

Mientras tanto, se llevaban adelante peritajes accidentológicos en el lugar del accidente para intentar determinar qué fue lo que generó el choque frontal.

Colecta para que la abuela pueda viajar a Santa Cruz

Allegados a la familia que quedó diezmada por el accidente iniciaron una colecta para ayudar a Gisela Lorena Maya, la madre de Dana Flores, quien reside en la provincia de Mendoza y no cuenta con los medios para trasladarse hasta Santa Cruz a darle el último adiós a su hija y brindar contención a sus tres nietos.

A través de redes sociales, amigos y familiares difundieron pedidos de colaboración para costear los pasajes y gastos de sepelio. "Necesitamos que su mamá pueda estar acá, que pueda abrazar a sus nietos y despedir a Dana como corresponde", expresaron.

Junto con Gabriel, Dana llevaba adelante un pequeño emprendimiento gastronómico con un carrito de comidas, por el cual era conocida entre los habitantes de Las Heras.