Llevaron a la guardia a un bebé de dos meses porque lloraba y le encontraron golpes y fracturas

Médicos de Río Gallegos denunciaron el caso, que ahora investiga la Justicia. Se dispuso que los padres no estén en el hospital.

La Justicia de Santa Cruz puso en marcha una investigación formal después de que médicos del Hospital Regional de Río Gallegos denunciaron el caso de un bebé de pocas semanas de vida que presentaba fracturas y otras lesiones compatibles con una situación de maltrato.

Según se informó, el pequeño de aproximadamente dos meses de edad , que este lunes permanecía internado en el Hospital, ingresó por la guardia el 26 de febrero pasado, llevado por sus padres.

El motivo de la consulta inicial fue un cuadro de llanto persistente, de acuerdo con lo que informó el diario santacruceño El Nuevo Día.

Ya en las primeras evaluaciones que se le hicieron, los médicos también habrían detectado un derrame en uno de sus ojos. En base a eso, dispusieron la realización de estudios más detallados para determinar su estado de salud general.

Lesiones en todo el cuerpo

Los estudios clínicos confirmaron que el bebé presentaba lesiones de consideración. De acuerdo con lo que indicaron fuentes del Hospital Regional, se habrían detectado fracturas en su clavícula y en una costilla, además de marcas compatibles con golpes en el tórax -tanto en el pecho como en la espalda- y en una de sus piernas.

El hospital regional de Río Gallegos, donde está internado Sebastián Peña. El bebé fue ingresado al Hospital Regional de Río Gallegos por la guardia.

Tras constatar la situación, el hospital activó los protocolos correspondientes y presentó la denuncia para que se investigue el origen de las lesiones.

"Se realizaron numerosos estudios para descartar enfermedades o alguna condición médica que pudiera explicar el cuadro, pero hasta el momento no se habría encontrado una patología que lo justifique", indicaron médicos del hospital.

A partir de la ausencia de elementos médicos que justificaran las lesiones, una de las principales hipótesis que conduce la investigación apunta determinar si el cuadro clínico del pequeño podría estar vinculado a un posible caso de maltrato intrafamiliar.

Por este mismo motivo, tras detectarse la situación, intervino inicialmente el área de Niñez del municipio de Río Gallegos, que puso en marcha las actuaciones correspondientes para resguardar al menor.

Investigación penal en Río Gallegos

La investigación posterior pasó al al ámbito judicial y actualmente el caso es seguido por el fuero penal, que dispuso medidas relacionadas al cuidado del bebé mientras avanzan la pesquisas.

Los padres, que al principio permanecieron junto al niño acompañados por una agente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Gallegos, posteriormente fueron apartados, en cumplimiento de un oficio judicial que dispuso restricciones respecto de su presencia durante la internación.

Este lunes, el bebé permanecía bajo monitoreo médico permanente y personas cercanas al entorno familiar se van rotando para acompañarlo, aunque debido a su estado de salud y a las medidas judiciales restrictivas, solo puede ser manipulado por personal sanitario.

El medio que difundió el caso aclaró que la identidad del pequeño, así como la de su grupo familiar, fue resguardada debido a la protección de los derechos del menor, y que la información del caso fue aportada por fuentes del Hospital Regional de Río Gallegos y de la Justicia de la capital de la provincia de Santa Cruz.