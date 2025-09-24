Río Gallegos: atacó a palazos a una madre adelante de sus hijos y en plena calle

Un video muestra la agresión a la mujer a la vista de sus chicos. El atacante luego amenazó a la policía. Está identificado.

El agresor atacó a la mujer cuando estaba caída sobre el pavimento de una calle de Río Gallegos.

Una situación de inusitada violencia se vivió el miércoles as la mañana en Río Gallegos , cuando una madre fue atacada a palazos en plena calle y adelante de sus hijos menores de edad, que presenciaron la terrible escena.

La víctima hizo la denuncia y a su testimonio se sumó una evidencia irrefutable. El episodio sucedido en la calle Almafuerte , en el barrio Del Carmen de la capital de Santa Cruz , quedó registrado en un video en el que se observa a un hombre de mediana edad con una camiseta de fútbol roja golpear reiteradamente con un palo a la mujer cuando estaba caída sobre el asfalto y apenas atinaba a defenderse levantando un brazo.

Las imágenes difundidas por la página de Facebook ¿Qué pasa Santa Cruz? muestran que, tras la seguidilla de golpes, otra mujer se acercó para asistir a la destinataria de la terrible golpiza, que se levantó con notoria dificultad. Por momentos tambaleó y apenas pudo mantenerse en pie. Con todo, alcanzó a tomar un ladrillo que estaba en el suelo y con el que, presuntamente, intentaba defenderse.

Acorralada contra una reja

En una segunda secuencia, se vio a las mismas dos mujeres paradas contra la reja del frente de una vivienda y al mismo agresor otra vez pegando palazos, ahora a la altura de las piernas de su víctima, que estaba de pie y acorralada.

En el medio, intercedía la otra mujer, tratando de evitar que los golpes llegaran a destino, e incluso recibiendo alguno de rebote.

En ese momento se escuchan los insultos del violento a la mujer, y los constantes ladridos de dos perros que aparecen en las imágenes, en una vivienda vecina.

Tras ese segundo ataque, tanto la mujer que intentaba interceder como el agresor enteraron a un domicilio, mientras la destinataria del ataque se alejó caminando como podía por la vereda, muy golpeada.

Amenazas a la policía de Río Gallegos

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que la denuncia derivó en la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta. El caso fue clasificado como "Amenazas Calificadas" y puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción N°1.

Un vecino que fue testigo de los hechos relató que cuando intentó frenar el ataque, el agresor reaccionó con violencia y apareció otro hombre portando un machete y un cuchillo de cocina, profiriendo amenazas.

Ante la situación de peligro, el testigo se vio obligado a refugiarse en su domicilio, donde posteriormente la Policía constató que se encontraba fuera de riesgo.

Los efectivos policiales se trasladaron posteriormente a la casa de los presuntos agresores. Uno de ellos salió al patio y volvió a amenazar a la denunciante, negándose a abandonar la propiedad. Esta segunda situación fue acreditada por la Policía para la investigación judicial.

Durante el operativo, la División Gabinete Criminalístico secuestró un cuchillo de cocina considerado de interés para la causa. También intervinieron la Comisaría de la Mujer y la Familia y la división Niñez, Adolescencia y Familia, debido a que los hijos de la víctima estuvieron expuestos a la violencia y quedaron momentáneamente solos en la vía pública.

La investigación judicial avanza con el trámite formal a la víctima y el examen médico forense en curso, mientras las autoridades trabajan para garantizar la seguridad tanto de la mujer como de sus hijos.