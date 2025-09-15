Borrachos los dos: el pibe que dejo sin luz a Río Gallegos iba manejando acompañado por el papá

La capital de Santa Cruz sufrió un importante corte de energía. Lo causó un adolescente que conducía una Hilux y se llevó por delante un poste.

“No hay luz en Río Gallegos porque un boludo chocó contra un poste de luz”. Así de claro lo dijo el usuario @matu_exe en la red social X, después de que la capital de la provincia de Santa Cruz amaneció sin energía eléctrica debido a que una camioneta conducida por un adolescente de 16 años impactó contra un poste de alimentación de la red de electricidad.

El accidente se produjo en el barrio San Benito de Río Gallegos. Según confirmaron los efectivos de la Policía de Santa Cruz, tanto el conductor de la Toyota Hilux como su padre, que lo acompañaba en el asiento trasero del vehículo, se encontraban en estado de ebriedad.

De acuerdo con lo que se estableció, el chico perdió el control de la camioneta, el violento choque derribó la estructura y provocó un corte masivo de energía en la capital santacruceña, lo que obligó a poner en marcha un sistema de reserva para restablecer parcialmente el servicio.

La interrupción se extendió durante varias horas y afectó a miles de vecinos. Además, la torre de energía de grandes dimensiones colapsó y cayó tras el impacto quedando atravesada en la ruta, por lo que se debió interrumpir el paso del tránsito por la zona hasta su remoción.

"Mucho olor a alcohol"

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) -la compañía que brinda el servicio de electricidad en Río Gallegos- detallaron a través de sus redes sociales que se llevaron a cabo las maniobras necesarias para generar energía a través de la “reserva fría” (la central de generación de emergencia) y el inicio de trabajos en la torre afectada.

“Comenzando a normalizar por sectores e ingresando al sistema interconectado”, señalaron desde la empresa estatal cerca de las 20.30 del domingo.

Entetanto, tanto los agentes de Policía como testigos que llegaron a auxiliar a los accidentados afirmaron que el chico y su padre estaban borrachos dentro de la camioneta.

“Cuando llegamos y abrimos la puerta vimos a un hombre mayor en la parte trasera y al conductor, con mucho olor a alcohol“, dijo uno de los primeros testigos que se acercaron a brindar ayuda.

También indicó que “a simple vista”, los dos involucrados en el accidente “no tenían lesiones graves.

Derivados al Hospital de Río Gallegos

De todos modos, tanto el mayor de edad como el menor fueron trasladados al Hospital Regional Río Gallegos para que les hicieran controles médicos.

A su vez, las autoridades policiales dispusieron la realización de los controles de alcoholemia correspondientes.

Si bien el accidente tuvo lugar en horas de la madrugada, hubo testigos del hecho. Uno de ellos contó que “podrían haber provocado un desastre, matarse ellos o matar a otras personas”.

Acerca de la salud de padre e hijo, este testigo también dijo que solamente vieron “que tenían moretones”. “No sé si tendrían heridas internas”, admitió.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Séptima e inspectores municipales de Tránsito de Río Gallegos.

Luego del impacto, a camioneta quedó a la vera de la calzada con su frente completamente destruido, y el poste de concreto quedó cruzado sobre la calle 22.