Santa Cruz: volcó un colectivo con 30 pasajeros que iba de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia

El accidente se produjo en una zona sin iluminación de la Circunvalación de Caleta Olivia . Creen que la falta de visibilidad pudo haber influido.

Un colectivo de pasajeros en el que viajaban 30 personas volcó este viernes por la madrugada en circunvalación de la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz .

El accidente ocurrió alrededor de las 4.50 de la mañana y fue protagonizada por un colectivo de la empresa TAQSA que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia.

El vuelco se produjo en el trayecto entre la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 12. frente a la empresa Friosur, entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda hacia Cañadón Seco, en plena zona urbana de Caleta Olivia. El impacto provocó que el colectivo cayera sobre su costado derecho, en un zanjón junto al camino.

Según confirmó Cristian Cancinos, jefe de la División Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, a bordo del vehículo se encontraban 30 pasajeros y varios de ellos resultaron heridos tras el choque contra los retenes de cemento que se encuentran en la circunvalación.

Operativo en el lugar

Los heridos fueron asistidos inicialmente en el lugar y luego trasladados al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia para recibir atención médica.

"El (número telefónico de emergencias) 911 tomó conocimiento del accidente y se activó de inmediato el operativo", explicó Cancinos.

Bomberos trabajan tras el vuelco de un colectivo en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Al lugar llegaron móviles policiales, sanitarios, dotaciones de Bomberos Voluntarios 2 de Junio y de la con la División Cuartel Nº5 Sargento Demian Ceballos. También se sumó personal de Protección Civil y del Hospital Zonal, coordinando el traslado de los heridos para su atención.

Esta mañana, efectivos policiales y trabajadores de servicios de emergencias permanecían en el sitio del accidente para esclarecer las causas y brindar apoyo a los afectados.

El conductor del colectivo sufrió heridas en el rostro por lo cual no pudo brindar testimonio de inmediato a las autoridades policiales, ya que fue uno de los que requirieron atención médica urgente.

Las autoridades recomendaron que quienes circulen por la Circunvalación caletense lo hagan con precaución en la zona mientras se realizan las tareas de limpieza y se restablece la normalidad en el tránsito.

Santa Cruz: comunicado de la empresa

Las primeras hipótesis señalan que el conductor podría haberse quedado dormido, aunque no se descartan que otras causas hayan influido en el accidente como la falta de iluminación y poca visibilidad en la zona.

Precisamente, la empresa TAQSA emitió un comunicado en el que expresa: “Producto de un accidente ocurrido en el día de hoy con una de nuestras unidades en el servicio Río Gallegos – Comodoro Rivadavia en el acceso a la ciudad de Caleta Olivia, se activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y asistencia para garantizar la atención de las personas involucradas. Cabe destacar que la ruta presentaba señalización insuficiente, lo que contribuyó al incidente”.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad y a las familias: no se registraron heridos de gravedad. Nuestro equipo, junto a personal de emergencias, brindó la asistencia necesaria en el lugar, priorizando en todo momento el cuidado y la contención de nuestros pasajeros y tripulación”, agrega el mensaje.