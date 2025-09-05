Habló el dueño del colectivo que volcó en Santa Cruz: "Gracias a Dios, no hubo nada grave"

El titular de la empresa dio su versión del accidente en un acceso de Caleta Olivia “sin terminar” y “mal señalizado”. El micro iba con 36 pasajeros.

El dueño de la empresa del colectivo accidentado dijo que fue en una zona con "un desvío inconcluso y mal señalizado" donde "la entrada de Caleta Olivia nunca se terminó".

Santiago Gómez , dueño de la empresa de transporte Taqsa Marga , habló del siniestro vial que protagonizó uno de sus colectivos durante la madrugada de este viernes en la Ruta 3 , en un acceso a Caleta Olivia, en Santa Cruz .

El empresario enfatizó que "gracias a Dios no hubo nada grave" tras el vuelco del colectivo que llevaba a 36 pasajeros .

La unidad se dirigía desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia cuando, aproximadamente a las 4:50 , terminó volcando sobre uno de sus costados en el ingreso sur a la localidad santacruceña, ya en el último tramo de su recorrido.

Las circunstancias y los motivos que provocaron el accidente todavía no tienen una explicación oficial por parte de los servicios de emergencia que intervinieron. Sin embargo, el dueño de la empresa dio una primera versión y habló de “un acceso sin terminar” y “mal señalizado”..

Luego del vuelco, los viajeros recibieron atención inmediata y fueron derivados al hospital de Caleta Olivia para su revisión médica. Gómez confirmó en declaraciones al programa "La Otra Gestión" que "no hubo fallecidos ni personas con lesiones de consideración, solo algunos golpes y contusiones".

La mayoría de los pasajeros fueron dados de alta en poco tiempo y varios pudieron reanudar su trayecto por cuenta propia, según detalló el titular de la compañía.

Un acceso “mal señalizado”

El dueño de la empresa responsabilizó a las condiciones del acceso por el incidente. Explicó que el siniestro ocurrió en una zona con "un desvío inconcluso y mal señalizado" donde "la entrada de Caleta Olivia nunca se terminó".

"Hay barreras de cemento como señalización y un desvío de tierra. El chofer conocía la zona, pero al llevarse por delante una de esas pircas, el micro volcó", describió Gómez sobre la secuencia del accidente.

El empresario aclaró que la velocidad no era elevada debido a que en ese momento el ómnibus circulaba cerca de una zona urbana, pero que el impacto contra las estructuras de hormigón provocó que el vehículo perdiera estabilidad.

Bomberos trabajan tras el vuelco de un colectivo en Caleta Olivia, Santa Cruz

Gómez se refirió también a las medidas de seguridad que implementan en su empresa: "Nuestros micros tienen sistemas de frenado automático, alarmas de carril y siempre insistimos en el uso del cinturón. Trabajamos mucho en seguridad, pero también necesitamos rutas en mejores condiciones", advirtió.

El conductor del ómnibus sufrió cortes en el rostro como consecuencia del impacto, siendo una de las pocas personas que requirió atención médica específica.

La asistencia a los pasajeros del colectivo

Gómez también recalcó que su empresa se comprometió a brindar cobertura total a los damnificados. "Nos hacemos cargo de los traslados, hospedajes si es necesario y de que cada pasajero pueda continuar su viaje", aseguró el propietario.

Además, mencionó que entre los usuarios había personas que se dirigían hasta Mar del Plata, y la compañía está "resolviendo cada caso" de manera individual para garantizar que completen sus trayectos.

El vehículo fue removido de la ruta después de que se realizaran las pericias técnicas correspondientes en el lugar del siniestro, mientras se aguarda el dictamen oficial sobre las causas del vuelco.

Volcó un colectivo en Caleta Olivia, Santa Cruz 1200x678 Volcó un colectivo en Caleta Olivia, Santa Cruz.

"Reiteramos lo más importante: no hubo heridos graves. Ahora estamos enfocados en acompañar a nuestros pasajeros y seguir mejorando cada día en materia de seguridad", concluyó el empresario.

Poco después del siniestro, Taqsa Magna ya habia emitido un comunicado en el que expresaba que “se activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y asistencia para garantizar la atención de las personas involucradas”.

Además, anticipaba: “Cabe destacar que la ruta presentaba señalización insuficiente, lo que contribuyó al incidente”.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad y a las familias: no se registraron heridos de gravedad. Nuestro equipo, junto a personal de emergencias, brindó la asistencia necesaria en el lugar, priorizando en todo momento el cuidado y la contención de nuestros pasajeros y tripulación”, agregaba el mensaje.