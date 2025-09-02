Santa Cruz: lo detuvieron por abusar de su hijastra de 7 años y otros presos le dieron una paliza

Sucedió de madrugada en una comisaría de Caleta Olivia . Forzaron el candado de la celda en la que, por protección, mantenían aislado al acusado.

Un episodio de violencia carcelaria se registró en Caleta Olivia , en el noreste de Santa Cruz , cuando varios presos le dieron una golpiza a un hombre de 47 años acusado de abuso sexual infantil contra su hijastra de apenas 7 años .

La causa contra el detenido se inició el último lunes, cuando una mujer de 28 años denunció a su marido tras descubrirlo abusando sexualmente de su hija menor en presencia de otra de sus hijas. El hecho habría ocurrido en una vivienda de la calle Legisladores del barrio 25 de Mayo .

Según informó el diario La Opinión Austral, el personal de la Comisaría Segunda recibió un llamado de auxilio a las 8 de la mañana . Era un hombre muy alterado, que solicitaba intervención policial en el domicilio mencionado.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien muy angustiada relató lo que acababa de descubrir en su propia casa, y con su pareja como protagonista.

La joven fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para que formalizara la denuncia, mientras que el acusado fue detenido y llevado a dependencias policiales cerca de las 23:30.

La paliza en la comisaría de Santa Cruz

El detenido fue alojado en el sector de celdas judiciales de la Comisaría Segunda, separado del resto de la población carcelaria por motivos de seguridad. Sin embargo, la medida no resultó suficiente para protegerlo de una práctica que figura en el código no escrito del mundo de los presidiarios: darle su merecido a los abusadores de menores y a los violadores en general.

A la una de la madrugada de este martes, los oficiales de turno escucharon gritos provenientes del sector de calabozos. Al acudir al lugar, encontraron al detenido de 47 años siendo brutalmente agredido por varios internos.

Policía de Santa Cruz El acusado de abuso sexual infantil fue trasladado a la comisaría cerca de las 23.30 y la agresió de los otros internos no se hizo esperar: lo atacaron entre la 1 y las 2 de la mañana.

Según se informó, los agentes interrumpieron la golpiza y evacuaron al atacado para resguardar su integridad física. Durante la inspección posterior, descubrieron que el calabozo N° 3 había sido forzado: tanto el pasador como el candado mostraban signos de haber sido violentados.

Esta evidencia confirmó que los presos habían extraído al acusado de abuso de su celda con el único propósito de agredirlo físicamente.

Investigan cómo lograron entrar

Tras el incidente, las autoridades convocaron a Infantería para realizar un ingreso controlado y evacuar a todos los detenidos del sector. Posteriormente, el personal policial efectuó una requisa exhaustiva en los calabozos y las prendas de vestir de los reclusos, aunque trascendió que no se hallaron elementos de interés para la investigación.

La médica de turno examinó a todos los internos involucrados en el episodio. Solo constató lesiones leves en el hombre que fue acusado de abuso sexual infantil.

Las autoridades policiales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas de la agresión y establecer cómo fue que los internos lograron forzar el sistema de seguridad del calabozo.

La causa judicial está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2, que deberá determinar las responsabilidades tanto en el presunto caso de abuso, como en el episodio de violencia carcelaria.