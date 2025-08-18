Noche de furia en Santa Cruz: se peleó con policías, lo llevaron preso y destrozó la comisaría

Lo detuvieron por provocar disturbios en un bar de Pico Truncado. Ya en la seccional, volvió a descontrolarse.

Un hombre que había sido arrestado por generar disturbios en un local nocturno de la ciudad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz , provocó destrozos en la comisaría adonde lo llevaron detenido, en medio de un ataque de furia y antes de que los agentes que lo custodiaban llegaran a reaccionar.

Cerca de las 2.30 de la madrugada de este domingo, la Comisaría Segunda de Pico Truncado recibió un llamado de alerta por una supuesta situación de disturbios que estaban siendo generados por un cliente en el bar El Gauchito, ubicado en el cruce de la avenida 13 de Diciembre y la calle Tucumán, una de las esquinas de mayor movimiento nocturno de la ciudad santacruceña.

Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, se encontraron con un hombre en estado de exaltación y evidente agresividad , que exhibía mientras intentaba retirarse apresuradamente del comercio.

Santa Cruz: provocaciones, amenazas e insultos

Pese a la rápida y decidida intervención policial, no lograron calmarlo: reaccionó con insultos y amenazas directas hacia los efectivos, desafiando abiertamente su autoridad y llegando incluso a invitarlos a pelear.

También se negó de manera terminante y reiterada a proporcionar su identidad, lo que complicó aún más la situación e hizo que se caldearan los ánimos.

Comisaría Segunda de Pico Truncado, Santa Cruz Comisaría Segunda de Pico Truncado, Santa Cruz.

De este modo, la tensión creció rápidamente entre gritos e intentos por hacer entrar en razones al sujeto, convirtiendo el ambiente en un escenario potencial de conflicto mayor, hasta que finalmente, la situación se tornó insostenible.

Lejos de calmarse y sin ninguna intención de cooperar, el hombre aumentó su actitud agresiva, verbal y también física, lo que obligó a la policía a intervenir con fuerza para contenerlo y detenerlo, evitando de este modo que hubiera daños materiales mayores tanto dentro del local como en la vía pública.

Tras el arresto, se dispuso una evaluación médica que se dispuso de urgencia, dado el grado de exaltación mostrado y la posibilidad de que el hombre presentara algún cuadro de intoxicación o alteración mental.

Desbocado en la comisaría

Después de esa evaluación, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó alojado mientras se avanzaba con los trámites legales correspondientes.

En este punto, en medio de un nuevo ataque de ira, y antes de que los efectivos presentes lograran reaccionar para volver a controlarlo, el detenido la emprendió contra el propio edificio policial y causó destrozos importantes al provocar daños en la pared de durlock de uno de los pasillos de la dependencia.

El desmedido accionar volvió a poner en guardia a los agentes, quienes tuvieron que reforzar las medidas de contención para evitar que la situación se desbocara aún más y se ocasionaran daños adicionales que podrían poner en riesgo la infraestructura y la seguridad del personal.

Con el hombre nuevamente contenido y, ahora sí, debidamente vigilado, se convocó a efectivos del área de Criminalística de la Policía de Santa Cruz, que intervinieron y documentaron los daños, asegurando la correcta recolección de pruebas que podrían ser utilizadas en el proceso judicial.

Las actuaciones formalizadas por los efectivos fueron elevadas al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado para su análisis.