Misterio en Caleta Olivia: desapareció hace cuatro días y hallaron ropa suya en una playa

Una amiga lo vio por última vez el domingo. Desde entonces no se supo nada más de él y dejó de atender el teléfono . Sus pertenencias aparecieron en una zona alejada del casco urbano.

La Policía de Santa Cruz investiga la misteriosa desaparición de Maximiliano Agesta, un hombre de 34 años que fue visto por última vez el pasado domingo 10 de agosto en Caleta Olivia , donde reside.

La investigación sumó un dato inquietante con el dato, confirmado en las últimas horas, de que algunas pertenencias suyas aparecieron en una playa alejada de la zona urbana de Caleta Olivia.

Según confirmó la familia de Agesta, fueron hallados objetos personales de Maximiliano, incluyendo una remera, una malla y un paquete de cigarrillos, en el área conocida como Laguna Empetrolada, un sector muy poco transitado que ahora se convirtió en el centro de la búsqueda.

Caleta Olivia: el hallazgo en Laguna Empetrolada

El tramo costero donde apareció la ropa de Agesta se encuentra al sur de Caleta Olivia, junto a un camino de ripio que corre entre la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 12, a la altura del cruce hacia Cañadón Seco.

“Los hallaron en la primera curva, en la antigua playa conocida como Laguna Empetrolada. Quienes estaban ahí aseguraron que esos elementos eran de él”, contó Diego Agesta, hermano de Maximiliano.

Maximiliano Agesta fue visto por última vez el 10 de agosto en Caleta Olivia Maximiliano Agesta fue visto por última vez el 10 de agosto en Caleta Olivia.

Según aseguró la familia, estos datos no fueron incluidos en el parte oficial de la Policía. No obstante, consideran que son relevantes y podrían ayudar a reconstruir sus últimos movimientos.

La Laguna Empetrolada es una playa retirada que en otras épocas solía ser frecuentada por vecinos, pero actualmente se encuentra casi desierta.

Se trata de un terreno irregular y sin ninguna vigilancia, lo que dificulta las tareas de rastrillaje.

Sin embargo, desde el mismo momento del hallazgo, los Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia rastrillan el lugar de forma ininterrumpida.

“No han parado de buscar todos los días, con sus propios medios. Estamos profundamente agradecidos”, afirmó la familia.

Buscado en toda la provincia

La última referencia de Maximiliano data del domingo 10 de agosto por la mañana, entre las 10 y las 12, en el barrio caletense 2 de Abril. En ese lapso fue visto por última vez, por una amiga con la que estaba en una casa que no era la suya.

A partir de entonces, no se supo más de él y tampoco se pudo establecer contacto con su teléfono celular, que permanece apagado desde entonces.

Su familia pide colaboración para dar con su paradero y proporcionó los teléfonos de contacto 2975-207-838 y 2975-081-990 para quien pueda aportar cualquier dato que ayude a la investigación.

"Por favor, si lo viste en alguno de esos lugares o tenés cualquier dato, por mínimo que sea, comunicate de inmediato. Tu ayuda puede ser decisiva", expresaron.

También se puede brindar información llamando al número 911 o personalmente en cualquier comisaría.

Agesta tiene 34 años, mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura robusta y tez blanca. Tiene tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela”, “Brizala” y “Laura”, detalle que puede ayudar a su identificación.

Este martes, la Policía de Santa Cruz incorporó sus datos y su fotografía a su Registro de Personas Desaparecidas, de modo tal que la búsqueda se extiende, en principio, a toda la provincia patagónica.