Chubut: apareció otro presunto damnificado por el dueño del frigorífico de Trevelin y reclama $600 millones

Un productor de la zona denunció al titular de Dicasur, que hace una semana fue asaltado y golpeado por dos proveedores de Río Colorado que también reclaman una enorme deuda.

El momento en que la Policía de Chubut detenía a los hermanos Massini.

El robo al frigorífico Dicasur, de Trevelin , que derivó en la detención de un productor agropecuario de Río Colorado , tuvo una derivación inesperada con la presentación ante la Justicia de Chubut de otro productor -también de Trevelin - que denunció en la Fiscalía de Esquel una presunta estafa millonaria de la que sería responsable el dueño del frigorífico asaltado.

Hace una semana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de Daniel Ernesto Massini y una orden de restricción de acercamiento para su hermano, Mariano Raúl Massini, por el robo y agresión a Rafael Nataine, propietario de Dicasur.

Los hermanos habían sido detenidos después de que Nataine los identificó como autores de un robo a las oficinas del frigorífico en el que los Massini lo golpearon provocándole múltiples fracturas en el rostro, y se llevaron 5 millones de pesos y dos teléfonos celulares.

El abogado de los acusados negó que hubiera habido un robo y sostuvo que sus representados habían ido a reclamar una deuda que Dicasur mantendría con la compañía Otermin Massini, con base en Río Colorado, de la que los dos hermanos forman parte, y que estimó “entre 360 y 400 millones de pesos”.

Chubut: la nueva denuncia

Una semana más tarde, se sumó otro empresario a las denuncias contra Nataine por supuestas deudas. El productor y comisionista de hacienda Marcelo Winter afirmó ante la Justicia que, entre faltas de pago, entregas de cheques sin fondo, y otras maniobras, el frigorífico de Nataine le habría generado un perjuicio cercano a los $ 600 millones.

Rafael Nataine, el empresario frigorífico de Trevelin golpeado y robado Chubut: Rafael Nataine, el empresario frigorífico de Trevelin golpeado, robado y ahora acusado de estafas.

La denuncia ingresó en el despacho del fiscal Fidel González, quien evalúa la documentación correspondiente para determinar si se avanza en la investigación. En principio, Winter consideró que se trata de una estafa.

El productor denunció por el libramiento de cheques sin fondo, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita para cometer delitos, al dueño del establecimiento, Rafael Nataine y a otras tres personas.

Winter habría intentado que le entregaran camiones y otros vehículos, a cuenta de la deuda por los animales impagos abastecidos al frigorífico, entre ellos camiones, pero que esa posibilidad no se concretó por motivos atribuibles a Dicasur.

Golpes y amenazas de muerte

El caso del frigorífico saltó a la luz el pasado miércoles 6 de agosto cuando, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, Daniel y Mariano Massini ingresaron a la oficina donde estaba Nataine. Daniel habría habría exhibido un arma de fuego calibre 9 mm y los dos habrían amenazado al empresario con matarlos a él y a miembros de su familia.

Según el mismo informe, el empresario recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que le provocó traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos y desplazamiento. Además, los hermanos se habrían llevado 5 millones de pesos y dos iPhone.

El abogado de los Massini, Pablo Squadroni, aseguró que “no hubo robo, sino un intento de cobro de una deuda”.

“Mariano y su hermano fueron a gestionar el cobro de una deuda, de la cual venimos hablando desde hace bastante tiempo”, explicó, y sostuvo que la deuda, que ascendería a una suma entre 360 y 400 millones de pesos, está acreditada por cheques que les entregó el dueño del frigorífico y fueron rechazados por falta de fondos.