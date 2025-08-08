Chubut: los que asaltaron y golpearon al dueño del frigorífico dicen que les debe 400 millones de pesos

Uno de los autores del hecho quedó en prisión preventiva, en Esquel . Al otro se le impuso una orden de restricción.

En una audiencia llevada a cabo en los Tribunales de Esquel , la Justicia de Chubut dispuso la prisión preventiva de Daniel Ernesto Massini y una orden de restricción de acercamiento para su hermano, Mariano Raúl Massini, por el robo y agresión a Rafael Nataine, propietario del frigorífico Dicasur ubicado en la localidad de Trevelin .

Los dos imputados fueron arrestados el miércoles último luego de haber asaltado las oficinas del frigorífico, donde golpearon a Nataine provocándole múltiples fracturas en su rostro, y se llevaron 5 millones de pesos y dos teléfonos celulares.

Si bien el empresario declaró, en su denuncia, que se había tratado de un robo común, la investigación posterior estableció que los Massini eran acreedores del frigorífico, que atraviesa una delicada situación económica, mantiene deudas con proveedores y con sus 70 empleados, y desde hace tres semanas directamente dejó de faenar.

En ese sentido, el abogado de los acusados, Pablo Squadroni, negó que haya habido un robo y sostuvo que sus representados habían ido a reclamar una deuda que Dicasur mantendría con la compañía Otermin Massini, con base en Río Colorado, de la que los dos hermanos forman parte, y que estimó “entre 360 y 400 millones de pesos”.

En la audiencia de control de detención, la Fiscalía pidió que se imputara a Mariano Massini por el delito de extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves, y a Daniel Massini por extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves y robo calificado por el uso de arma de fuego.

El juez penal José Luis Ennis dispuso prisión preventiva por 60 días para Daniel y prohibición de acercamiento a la víctima, en un radio de 200 metros, para Mariano.

Chubut: la versión de los imputados

Antes de la audiencia, el abogado Squadroni salió a contradecir públicamente la versión oficial, en entrevistas que le realizaron medios locales.

Squadroni aseguró que “no hubo robo, sino un intento de cobro de una deuda”. En ese sentido, el letrado afirmó que los detenidos viajaron desde Río Colorado, Río Negro, para reclamarle a Nataine una deuda que llevarían meses intentando cobrar.

“Mariano y su hermano fueron a gestionar el cobro de una deuda, de la cual venimos hablando desde hace bastante tiempo”, explicó el abogado., y sostuvo que la deuda, que ascendería a una suma entre 360 y 400 millones de pesos, está acreditada por cheques que les entregó el dueño del frigorífico y fueron rechazados por falta de fondos.

Incluso, Squadroni afirmó que Nataine había intentado pagarles a los Massini entregándoles un camión sin la documentación correspondiente, y acusó a Dicasur de haber organizado un “entramado societario” para eludir deudas.

Qué dice la Fiscalía: robos y amenazas de muerte

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, en el hecho ocurrido el miércoles en Trevelin, Daniel Massini habría exhibido un arma de fuego calibre 9 mm y él y Mariano habrían amenazado a Nataine con matarlo a él y a miembros de su familia.

Según el mismo informe, el empresario recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que le provocó traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos y desplazamiento, por lo que deberá ser operado.

Además, los hermanos se habrían llevado 5 millones de pesos y dos iPhone, propiedad del titular del frigorífico.