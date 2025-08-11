Santa Cruz: mataron a golpes a un jubilado petrolero que apareció atado de pies y manos

En su casa hallaron una madera que habrían usado para pegarle y la autopsia reveló que murió por traumatismo de cráneo. Tenía 70 años.

Hugo Toledo Vargas era reconocido en Pico Truncado como un vecino solidario y trabajador. Además, su hermano es un reconocido abogado en esa zona de Santa Cruz.

El crimen de un jubilado petrolero de casi 70 años que fue encontrado muerto en su casa de Pico Truncado conmueve a Santa Cruz . Este lunes, se conoció que la autopsia realizada al cuerpo de Hugo Toledo Vargas reveló que falleció por traumatismo craneano grave producto de golpes recibidos con distintos elementos. Uno de ellos, sería una madera que fue hallada en el lugar.

El resultado del estudio forense marca la brutalidad de los responsables del hecho, que entró a las estadística como el el primer homicidio de 2025 en la localidad del noroeste provincial .

El cuerpo de Toledo Vargas fue encontrado el último viernes en una escena sangriental, en el comedor de su casa de la calle Orkeke , atado de pies y manos con evidentes signos de violencia . Una persona allegada a la víctima fue quien alertó a las autoridades tras el hallazgo .

Los agentes de la policía que llegaron al lugar encontraron un panorama devastador: desorden generalizado que sugiere un posible robo, precintos, preservativos, manchas rojizas y un trozo de madera que los investigadores presumen fue utilizado como arma homicida.

El cadáver permaneció en la vivienda durante casi 12 horas hasta que el médico forense procedió al levantamiento y posterior traslado a Caleta Olivia, donde se realizó la autopsia que determinó las causas exactas del deceso, y al que tuvo acceso La Opinión Austral este lunes, en el contexto de una investigación que se lleva adelante con total hermetismo, en busca de dar con los responsables.

Un hombre solidario

Cuando se conoció públicamente la identidad del fallecido, a la conmoción que generó el brutal asesinato se sumó el dolor: Hugo Toledo Vargas era reconocido en Pico Truncado como una persona solidaria, generosa y "sin maldad".

Además, pertenece a una familia muy conocida en la zona. Su hermano, Carlos Toledo Vargas, es un abogado de renombre en la ciudad, lo que le dio al caso aún mayor repercusión y trascendencia.

En redes sociales, allegados expresaron su dolor: "Qué terrible mala noticia… mi más sentido pésame a la familia y amigos. QEPD Huguito, gran persona. Dios te tenga en la gloria, amigo". Mensajes como ese se repitieron, mientras empezaba a crecer el pedido de que se dilucide qué le pasó al querido vecino y ex trabajador petrolero.

La investigación en Santa Cruz

El caso está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1, con el juez Leonardo Cimini y la secretaria de instrucción Sayra D'archivio, junto a la Fiscalía N° 1 a cargo del fiscal Matías Parajón.

La investigación se maneja con "puro hermetismo" y el personal de la División de Investigaciones (DDI) trabaja "a full" para localizar al responsable o responsables del crimen, según indicaron fuentes avocadas al caso.

Crimen de Hugo Toledo Vargas en Santa Cruz - Pico Truncado El cuerpo de Hugo Toledo Vargas fue hallado el viernes en su casa por una persona que enseguida dio el alerta a la polilcía de Santa Cruz.

Desde el sábado hasta este lunes, los uniformados de la DDI realizaron múltiples allanamientos en diferentes viviendas, buscando al autor del homicidio y elementos probatorios relevantes. También llevaron a cabo entrevistas con testigos y familiares de la víctima. Sin embargo, todavía no se hizo pública ninguna pista sobre los posibles autores del crimen, ni tampoco de los motivos.

Una versión periodística indicaba que el domingo que las principales pistas estarían orientadas a la identificación de cuatro personas que presuntamente se movilizaban en dos motos. Pero hasta el momento no hay sospechosos claros.

Ya en un primer momento, en el lugar del crimen estuvieron los comisarios mayores Cristian Cancinos, director de la Dirección General Regional Zona Norte, y Pablo Méndez, director del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, acompañados por personal del Ministerio de Seguridad provincial, lo cual da cuenta de la trascendencia que adquirió el caso.

El comisario Pedro Rearte encabeza la DDI de Pico Truncado, dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, y está a cargo de las medidas ordenadas por el juez para identificar a los autores.

Fuentes de la investigación revelaron que en la zona hay pocas cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado movimientos previos y posteriores al asesinato de Toledo Vargas.

"Son pocas cámaras, se están analizando las imágenes, pero hasta el momento no hay nada concreto", indicaron a La Opinión Austral.

Por eso, la Justicia Provincial realizó un llamado especial a la comunidad de Pico Truncado, pidiendo que quienes tengan información o indicios que puedan vincularse con el el crimen de Toledo Vargas o los responsables del hecho "comparezcan al juzgado, policía o fiscalía" para comunicarlo. Definieron que "es urgente" la identificación y detención del o los homicidas.