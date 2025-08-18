Santa Cruz: quién es el cura cercano al Papa Francisco que representará al peronismo en las elecciones

Firme opositor a Claudio Vidal, el pontífice lo defendió personalmente durante una disputa con el gobernador. Sus vínculos con Néstor y Cristina Kirchner .

Un sacerdote que tuvo estrecha relación con el Papa Francisco y con Néstor y Cristina Kirchner será quien encabece la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz en las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, como primer candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Santacruceña.

El nombre que estará en el primer lugar de la lista peronista es el de Juan Carlos Molina, un cura de 58 años con larga trayectoria en el trabajo social que, durante el último año, estuvo entre los opositores a las políticas del gobernador santacruceño, Claudio Vidal.

En 2003, cuando Néstor Kirchner cursaba sus últimos meses como gobernador de Santa Cruz, Molina impulsó la Fundación Valdocco , que abrió hogares y centros de apoyo en distintas localidades del país y en Haití, destinados a niños, adolescentes y comunidades de bajos recursos.

Años más tarde, entre 2013 y 2015, se desempeñó como titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

La batalla con Vidal y la defensa del Papa

Su confrontación con el gobierno de Vidal llegó al punto más tórrido el año pasado, cuando el ejecutivo provincial investigó a la Fundación Valdocco por presuntas irregularidades que no llegaron a comprobarse.

Para Juan Carlos Molina, la Corte Suprema legalizó el consumo de marihuana. Juan Carlos Molina. Entre 2013 y 2015, el sacerdote de Santa Cruz estuvo al frente del Sedronar.

El caso derivó en un respaldo personal del Papa Francisco a Molina, a través de una carta escrita y firmada de puño y letra por el pontífice.

“‘Es indigesto el chancho con agujas’, es lo primero que pensé al leer tu carta con las chanchadas que te hicieron... y con la afición de querer ‘poner orden’ en lo que ya está ordenado. Te acompaño y rezo por vos. No pierdas la paz (aunque te cueste)”, le escribió el papa argentino.

“En tu corazón rumiá aquello: ‘Bienaventurados cuando los persiguen por causa de la justicia’. Y por favor, no pierdas el sentido del humor. Por favor no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco”, finalizaba aquel texto enviado desde el Vaticano.

Su candidatura en Santa Cruz

Este domingo, Molina se despidió de la audiencia del programa Rompiendo moldes, que conducía desde hace años por Radio 10. Horas más tarde, fue confirmado como primer candidato a diputado nacional por Santa Cruz.

Acerca de la que probablemente será su nueva actividad a partir de diciembre, expresó: “Me saca de mi comodidad pero responde a lo que yo siempre digo, no hay que sacarle el culo a la jeringa”.

“Mi agenda en Diputados seguramente gire en torno a lo que pase en Santa Cruz, la salud mental, las problemáticas de la niñez, la baja de la edad de imputabilidad, la educación, las drogas, la falta de laburo, la pobreza", adelantó.

De su designación como candidato, dijo: “No fue el dedo de Cristina, creo que fue el dedo de Francisco. En Santa Cruz me conocen por mi trabajo, por abrir escuelas, por ir al frente, por defender a los más humildes. Creo que mis virtudes son esas, y que no soy resistido y soy querido por mucha gente de la provincia”.