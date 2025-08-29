Alarma en una localidad de Santa Cruz: desde una Kangoo blanca quisieron secuestrar a un pibe

El chico iba al colegio y lo abordó un hombre que intentó hacerlo subir al vehículo. La Policía analiza cámaras y busca testigos.

La denuncia de un intento de secuestro que habría tenido como víctima a un adolescente de 17 años puso en vilo a los vecinos de la localidad de 28 de Noviembre , en la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz .

El caso, que involucraría a un vehículo utilitario Kangoo blanco en el que, según se denunció, se trasladaban los presuntos secuestradores, fue tomado por la Policía de Santa Cruz, que inició las investigaciones luego de que trascendiera a través de las redes sociales. Posteriormente, también hubo una denuncia policial realizada por familiares del chico.

La situación denunciada se registró este miércoles por la tarde, minutos antes de las 19, en inmediaciones del barrio 700 Lotes de la localidad ubicada a la vera de la Ruta Nacional 40 , en el departamento de Güer Aike.

Intento y huida

De acuerdo con su propio relato, la víctima iba caminando hacia el colegio cuando, sorpresivamente, se le acercó una camioneta tipo utilitario, de color blanco y con vidrios polarizados.

Desde dentro del vehículo, el conductor primero intentó persuadir al joven de manera amable para que subiera.

No obstante, tras recibir una negativa, su actitud se tornó más perentoria: abrió la puerta de la camioneta y le insistió con frases como “vení, vení” y “subí, subí”.

Policía de Santa Cruz

El muchacho contó que retrocedió ante la insistencia del hombre desconocido y, al ver a un compañero que venía detrás suyo, rápidamente se le acercó. De acuerdo con el relato, cuando el conductor de la camioneta vio que el chico ya estaba acompañado, se retiró de la escena.

En apenas un rato, la difícil situación que vivió el adolescente fue relatada por familiares suyos a través de redes sociales, con el fin de advertir a la comunidad sobre lo que había sucedido y para que tomen medidas de cuidado, en la localidad de algo menos de 10.000 habitantes.

“Intentaron secuestrar a mi hermano… Cuiden a sus hijos, hijas, hermanos y sobrinos”, escribió la hermana de la víctima.

También detalló que el sospechoso era “un hombre en un móvil tipo Kangoo de color blanco” y precisó que el hecho había sucedido “en el barrio 700 Lotes, metros antes de la carnicería Don Bosco”.

La búsqueda de la Policía de Santa Cruz

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría de 28 de Noviembre iniciaron actuaciones de oficio a partir de tomar conocimiento de la publicación en redes sociales y, posteriormente, recibieron la denuncia formal en la guardia.

Rápidamente, la Policía inició una investigación con búsqueda de testimonios y relevamientos de cámaras de seguridad en los alrededores del lugar donde ocurrió el hecho. Se dio intervención a la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz y al área de Narcocriminalidad de la Cuenca Carbonífera.

A la vez, según confirmaron fuentes policiales, se tomó ampliación de la declaración a la denunciante, lo que aportó nuevos elementos de interés para la causa.

La descripción del utilitario blanco con vidrios polarizados se convirtió en un dato clave para los investigadores, que buscan rastrear posibles coincidencias en la Cuenca Carbonífera.

Si bien hasta el momento no se reportaron detenciones, la investigación se mantiene activa con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, desde la Policía pidieron prudencia ante la circulación de rumores, pero subrayaron la importancia de alertar de inmediato frente a cualquier situación sospechosa.