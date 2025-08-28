Misterioso robo en Santa Cruz: se llevaron dos PC con datos de cuentas públicas

Están vinculadas a los municipios de Río Gallegos y Río Turbio. El vicegobernador les apuntó a los integrantes del Tribunal de Cuentas provincial.

Dos computadoras que contenían información reservada vinculada a las cuentas públicas de los municipios de Río Gallegos y Río Turbio fueron robadas del edificio del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz .

El robo se descubrió durante la mañana de este jueves y quien lo dio a conocer fue el vicegobernador santacruceño, Fabián Leguizamón, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Facebook .

Leguizamón expresó el "más enérgico repudio" por lo ocurrido, y advirtió que, según su punto de vista, el ilícito no fue un hecho aislado ni casual, sino que se produjo en vísperas de una sesión legislativa crucial programada para este jueves.

En esa sesión, se prevé que la Cámara de Diputados provincial trate un proyecto impulsado por la diputada Adriana Nieto, representante del oficialismo del gobiernador Claudio Vidal, que propone ampliar la cantidad de vocales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial, elevándola de cinco a nueve.

Esta propuesta, que ya fue objeto de debate en las comisiones parlamentarias, generó el rechazo abierto de un sector de la oposición. Se trata de una controversia que Leguizamón vinculó directamente con el robo.

A horas de una sesión clave en Santa Cruz

“No es casual que justo un día antes de tratar un proyecto clave que busca garantizar la transparencia y la imparcialidad dentro del TSJ, personas que aún no han sido identificadas hayan robado equipos que contenían información sensible de dos municipios con múltiples denuncias por malversación de fondos que nunca avanzaron en la Justicia”, denunció.

Fabián Leguizamón, vicegobernador de Santa Cruz Fabián Leguizamón, vicegobernador de Santa Cruz.

Según expresó el funcionario provincial, las computadoras almacenaban documentos y reportes críticos sobre el manejo de fondos públicos en las administraciones municipales de Río Gallegos y Río Turbio. Justamente, se trata de dos municipios que han sido foco de recurrentes denuncias por presuntas irregularidades en los últimos tiempos.

Después de que la Policía de Santa Cruz tomó conocimiento del hecho, efectivos de Criminalística se presentaron en el lugar para iniciar la investigación e intentar recuperar los equipos sustraídos o recolectar pruebas que permitieran identificar a los posibles autores.

De este modo, en horsa de la mañana se logró recuperar los monitores vinculados a las máquinas robadas – fueron halladas a pocos metros de la sede del Tribunal de Cuentas –, pero las unidades centrales de procesamiento (las CPU) continúan sin ser halladas por la Policía.

Esto genera fuertes sospechas sobre un acto premeditado y dispuesto para borrar o impedir el acceso a información sensible.

Un posible pedido de juicio político

Más allá de la investigación policial en curso, en la Cámara de Diputados provincial ya se están articulando iniciativas para dar una respuesta institucional.

En ese sentido, Leguizamón aseguró que desde el cuerpo legislativo se trabaja en un pedido de juicio político contra los vocales del Tribunal de Cuentas, debido a sospechas fundadas de posibles ocultamientos de información, omisión de controles y auditorías, y fallas graves en las funciones de supervisión y control externo que tiene el organismo.

“Esperamos que pronto se puedan esclarecer estos hechos que revisten gravedad institucional”, expresó el vicegobernador.