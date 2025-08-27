Santa Cruz: se entregó el presunto líder de la patota de la UOCRA que casi mata a un empresario

Es el secretario general del sindicato en Puerto Deseado. Hay otros cuatro detenidos. La víctima lleva 16 días en coma inducido, con lesiones gravísimas.

Fabio Cattani, agredido por una patota de la UOCRA en Santa Cruz.

El secretario general de la seccional Puerto Deseado de la UOCRA , Franco Moreyra, se entregó en la comisaría de esa ciudad de la provincia de Santa Cruz , casi tres semanas después de que una patota del gremio atacó a un empresario de la construcción dejándolo al borde de la muerte.

El líder sindical quedó detenido y a disposición de la Justicia. La decisión fue tomada por el juez Gabriel Contreras, quien en las últimas horas ordenó nuevos allanamientos y medidas de prueba. Por el caso, ya había otras cuatro personas detenidas.

El hecho que se investiga es la brutal agresión a Fabio Cattani, un empresario de 56 años que, según testigos, el 11 de agosto fue atacado por un grupo de hombres al grito de “¡hay que matarlo!”.

Por los golpes recibidos, Cattani perdió un testículo y el bazo, sufrió la fractura de ocho costillas y un pulmón dejó de funcionarle. El empresario está en coma inducido desde el día de la agresión.

Santa Cruz: los demás detenidos

De acuerdo con lo que dejaron trascender fuentes judiciales, la investigación está “avanzada en un 80%”. Este martes por la mañana se llevaron a cabo nuevas requisas y se ordenó el análisis de teléfonos celulares, con el objetivo de obtener pruebas de comunicaciones entre los imputados.

Franco Moreyra, secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado, Santa Cruz Franco Moreyra, secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado, Santa Cruz.

La UOCRA emitió un comunicado en el que condenó la violencia y pidió que la Justicia esclareciera lo ocurrido. La cúpula gremial nacional tomó distancia del caso, pero las miradas se concentraron en la conducción local, que ahora tiene a Moreyra detenido como presunto instigador.

Los otros cuatro detenidos fueron identificados como Carlos Tapia, Oscar Aranda (alias “Cachumba”) y Fabián Hernández, en tanto que del restante solo se conoció el nombre y la inicial del apellido, Osvaldo B., y el seudónimo “Neri”.

Tres de los cuatro declararon ante el juez. El único que se acogió al derecho de no hacerlo fue Hernández, que es hermano de Jesica Hernández, la jueza subrogante de Puerto Deseado sobre quien originalmente recayó el caso pero que debió excusarse debido a este parentesco, lo que provocó demoras en el inicio de la pesquisa judicial y reclamos de los familiares de Cattani.

Grave, con neumonía y respirador

Según trascendió, en el momento de la detención, Tapia habría dicho que estuvo presente en los incidentes, pero acusó a Hernández de ser el responsable de las graves lesiones de la víctima.

Ante el juez, Tapia no se habría mostrado colaborativo. Fuentes de la investigación admitieron en principio que podría no haber participado de la paliza a Cattani.

“Los otros dos que eligieron declarar ante el juez dijeron que estuvieron en el lugar, sin embargo, aclararon que no fueron parte del ataque”, agregaron las fuentes del caso.

Mientras tanto, Cattani permanece internado en terapia intensiva del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, de Caleta Olivia. En las últimas horas desarrolló neumonía, una complicación frecuente en pacientes que dependen del respirador.

Su hija, Ayelén Cattani, expresó que la familia sigue de cerca la evolución médica. “Por ahora sigue igual, internado en terapia intensiva y grave con respirador. Es día a día”, contó.