Santa Cruz: una patota de la UOCRA lo dejó en coma y denuncian que la Justicia no quiere investigar

La víctima, un contratista de Puerto Deseado , perdió un testículo y el bazo, y pelea por su vida. El juzgado está a cargo de una subrogante que se excusó.

Fabio Cattani, agredido por una patota de la UOCRA en Santa Cruz.

Mientras Fabio Dante Cattani, un contratista de 56 años de la ciudad de Puerto Deseado, pelea por su vida, en terapia intensiva y en coma inducido en el Hospital Zonal Padre Pedro Tartivo de Caleta Olivia , familiares y dirigentes políticos denuncian que la Justicia de Santa Cruz no hace absolutamente nada para esclarecer el hecho. Hace 10 días, Cattani fue brutalmente agredido por una patota de la UOCRA : sufrió ocho fracturas, perdió un testículo, el bazo, y su pronóstico es reservado.

El Juzgado en lo Penal de Puerto Deseado está sin juez, a cargo de una subrogante que se excusó por ser familiar de uno de los sospechosos, por lo cual la causa quedó en manos de conjueces que, según denuncian, no activaron en absoluto la investigación. La agresión se produjo frente a la Comisaría de Puerto Deseado y ante la total inacción policial.

“Fabio fue víctima de un intento de homicidio, pelea por su vida. Y lo más grave, la Justicia no ha tomado ni una sola medida concreta“, se quejó Cristian Fernández, yerno de Cattani.

También se expresó en ese sentido el diputado provincial deseadense Santiago Aberastain Zubimendi, quien dijo: “¿Qué hizo la Justicia hasta hoy? La respuesta es simple: nada. No hay jueza, se tuvo que excusar obligatoriamente. Sólo se nombraron conjueces. La causa no avanzó. No se allanó. No se hizo absolutamente nada por esclarecer el hecho”.

Santa Cruz: cómo fue el ataque

De acuerdo con el relato de la familia y de al menos tres testigos, Cattani fue emboscado cuando se encontraba trabajando en una obra perteneciente al Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Jesica Hernández, la jueza subrogante de Puerto Deseado que se excusó en el caso de Fabio Cattani.

Al menos 30 personas llegaron a la obra en dos camionetas y cuatro automóviles. Entre ellos se encontraban individuos identificados por testigos clave como Franco Moreyra, Fabián Hernández (hermano de la jueza que se excusó), Carlos Tapia y Oscar Aranda.

En la denuncia se afirma que Moreyra habría dado la orden para atacar a Cattani. También se indica que alguien dio la orden: “Hay que matarlo”.

En el lugar había policías porque se desarrollaba una manifestación pacífica de la UOCRA. Pese a eso, los arribados descendieron de sus vehículos y atacaron a patadas y puñetazos a Cattani, incluso cuando ya estaba tendido y sin reacción.

Le habían dado el alta y terminó en coma

Tras la tremenda golpiza, Cattani fue trasladado al Hospital de Puerto Deseado, donde lo atendieron y le dieron el alta. Horas más tarde, regresó, por la gravedad de su estado, y allí se lo derivó a Caleta Olivia, donde permanece con respiración mecánica asistida e inducido a coma farmacológico para estabilizar su condición.

Por la agresión, perdió un testículo y el bazo, sufrió ocho fracturas costales (seis en el lado izquierdo y dos en el derecho), presentó fallo respiratorio con un pulmón completamente inoperante y otro funcionando apenas al 50%, además de un politraumatismo torácico severo.

El cuadro se agravó con una insuficiencia cardíaca que requirió la administración de adrenalina como soporte vital, a lo que se suma una enfermedad hepática de base.

La denuncia inicial habla de tentativa de homicidio agravada y robo, ya que los agresores sustrajeron un arma calibre 9 milímetros que pertenecía legalmente a Cattani, junto con su teléfono celular.