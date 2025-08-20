Escándalo en la Policía de Santa Cruz por un video en el que cuatro agentes muelen a golpes a un joven

La jefatura provincial anunció que sancionará a los efectivos que protagonizaron la agresión en Río Gallegos . La víctima había eludido un control de tránsito.

La Policía de Santa Cruz anunció que sancionará a un grupo de agentes que protagonizó una violenta agresión contra un joven en la ciudad de Río Gallegos.

Si bien el incidente se produjo durante el último fin de semana, las autoridades policiales emitieron el comunicado después de que se viralizaron las imágenes de la golpiza, que habían sido capturadas por cámaras de seguridad del domicilio donde intentó refugiarse la víctima.

La brutal golpiza tuvo lugar en el marco de un operativo de controles vehiculares nocturnos realizados por la Policía santacruceña en distintos puntos de Río Gallegos.

Cerca de las 6 del domingo, un joven eludió un operativo de control y se dirigió con su automóvil a un domicilio ubicado en la calle Alberdi al 1600, perseguido por un grupo de agentes.

Agresión policías Santa Cruz

El conductor del vehículo estacionó y estaba por ingresar a su casa, a la que se accede por una escalera, cuando fue interceptado por cuatro policías que comenzaron a pegarle.

Golpeado y detenido

Las cámaras registraron el momento en el que los efectivos -pertenecientes a la División de Operaciones Motorizadas y de la Unidad Policial de Prevención Local de Río Gallegos- suben las escaleras que llevan al domicilio y la emprenden a trompadas contra el joven.

Al menos dos de ellos le propinan una sucesión de golpes, mientras los otros también se abalanzan hacia él. Finalmente, lo hacen bajar la escalera y se lo llevan detenido.

El conductor agredido, de 23 años de edad, fue identificado como Joel. Los mismos agentes que lo golpearon lo trasladaron a la Comisaría Sexta de Río Gallegos, a quien también llevaron a un menor de edad, de 15 años, de nombre Miguel.

Inicialmente, los dos quedaron detenidos por “atentado y resistencia a la autoridad“, según se registró en el parte policial.

En la causa intervino el Juzgado Penal Juvenil, que dispuso que Joel, tras ser atendido por un médico, recuperara su libertad sin quedar demorado en la comisaría. En cuanto al menor, este fue entregado a sus padres.

En la misma acta policial consta que el joven presentaba “lesiones visibles en distintas partes del cuerpo“ y debió ser trasladado al hospital para su atención antes de ser conducido a la seccional.

En el domicilio donde se produjo la agresión también intervino personal de la Dirección de Tránsito municipal, que secuestró el auto del joven.

El comunicado de la Policía de Santa Cruz

Luego de la viralización de los videos, la Jefatura de Policía de Santa Cruz emitió un comunicado en el que informa que, ante la gravedad de los hechos, se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a los agentes y aplicar las sanciones administrativas que correspondan.

En el mensaje oficial se confirma que tras la denuncia judicial realizada por el damnificado “se ha dispuesto de manera inmediata el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes, a través de la Dirección General de Asuntos Internos con el fin de identificar a los agentes intervinientes y establecer con precisión sus responsabilidades individuales”.

“Asimismo -agrega-, se informa que, se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan surgir del avance de las investigaciones en curso”.