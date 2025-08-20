Sesión caliente en Diputados: la oposición consiguió quórum y buscan rechazar los vetos

Este miércoles se dio inicio a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, con una agenda que incomoda al oficialismo por el impacto social y fiscal del temario. En particular, se tratarán tres vetos del presidente Javier Milei, como son las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.
Se consiguieron los votos para discutir el veto a la ley en discapacidad
En el inicio de la sesión, la oposición logró los votos para discutir el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, uno de los puntos cruciales de esta jornada.
Con la presencia de 136 diputados, se dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno.
Dejá tu comentario