Sesión caliente en Diputados: la oposición consiguió quórum y buscan rechazar los vetos

Este miércoles se dio inicio a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, con una agenda que incomoda al oficialismo por el impacto social y fiscal del temario. En particular, se tratarán tres vetos del presidente Javier Milei , como son las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Minutos después de las 12 del mediodía, la oposición consiguió quórum y arrancó la sesión en la que busca rechazar los cuatro vetos de Milei.

Los diputados del kirchnerismo, la UCR disidente y Encuentro Federal, entre otros bloques, reunieron el número de legisladores para habilitar el debate, 136, siete más de los necesarios.

En la sesión se abordarán también iniciativas impulsadas por gobernadores para poder reforzar el financiamiento de las 24 jurisdicciones. Se espera un debate cruzado entre la disputa institucional con el Ejecutivo y las demandas de los mandatarios provinciales.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 20 de agosto de 2025 - Diputados Argentina

Live Blog Post Se consiguieron los votos para discutir el veto a la ley en discapacidad En el inicio de la sesión, la oposición logró los votos para discutir el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, uno de los puntos cruciales de esta jornada. Con la presencia de 136 diputados, se dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno.

Live Blog Post La oposición consiguió quórum y arranca la sesión Los bloques opositores buscan rechazar los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo. DIPUTADOS

Live Blog Post El mensaje de La Cámpora antes de la sesión La Cámpora lanzó un fuerte mensaje tras el anuncio del Gobierno de un posible aumento a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. "Aunque parezca imposible, en el Congreso hay un par de mercenarios que todavía están dudando si van a votar a favor o en contra de los jubilados y de las personas con discapacidad", indicaron desde la cuenta de X de la organización liderada por Máximo Kirchner. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la_campora/status/1958184625307611209?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Aunque parezca imposible, en el Congreso hay un par de mercenarios que todavía están dudando si van a votar a favor o en contra de los jubilados y de las personas con discapacidad.La sesión está por arrancar. La pelea contra el gobierno hambreador de Milei, Bullrich y Caputo… — La Cámpora (@la_campora) August 20, 2025