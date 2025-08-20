Inédito: iba de acompañante sin cinturón, volcaron y el conductor tiene que pagarle $15 millones

El accidente ocurrió en plena avenida. El joven decidió realizar una demanda al conductor con quien viajaba en el mismo auto. Qué dijo la Justicia.

En las últimas horas se conoció un falló de la Justicia que llamó la atención, ya que se manifestó a favor del acompañante de un auto que, tras un violento vuelco, salió despedido por la ventanilla. A pesar de que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, decidieron reconocerle una indemnización .

El accidente ocurrió el 2 de febrero de 2021 , en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Según el fallo, el conductor realizó una maniobra repentina en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Sarmiento, perdió el control del Chevrolet Classic y volcó tras impactar contra una palmera.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil señaló que el acompañante terminó siendo arrojado fuera del vehículo, sufriendo lesiones graves que requirieron atención médica urgente. En este sentido, el demandante atribuyó la exclusiva responsabilidad del siniestro al conductor , argumentando que circulaba a gran velocidad.

El informe médico determinó una gran cantidad de lesiones y secuelas permanentes que provocaron un total de 48 % de incapacidad física del joven, distribuidas entre diversos trastornos como fracturas en la columna cervical, traumatismos y artrosis postraumática. En paralelo, se detectó un 20 % de incapacidad psicológica por desarrollo reactivo moderado.

Días después, en el Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes, el demandante se presentó con una infección en la piel del muslo derecho que requirió una intervención quirúrgica y varios días de internación.

La compañía aseguradora, que también se incluyó en la citación, alegó que la falta del uso del cinturón contribuyó a agravar las consecuencias del accidente. La Cámara adoptó esa línea dado que el acompañante fue despedido del vehículo, presumió que no llevaba puesto el cinturón y atribuyó una incidencia causal del 50 % sobre el monto indemnizatorio.

La millonaria indemnización que recibirá el denunciante

La cifra final asignada por la Justicia fue de $15.450.000, pero a esta cifra corresponderá aplicarle la respectiva tasa de interés hasta el momento del pago. El monto está desglosado de la siguiente manera:

Incapacidad psicofísica: elevada a $10.000.000, considerando una incapacidad combinada del 37 %.

Gastos futuros médicos: $150.000.

Tratamiento psicológico anual: $200.000.

Daño moral: $5.000.000.

Gastos de farmacia, traslados y atención: $100.000.

Iba en moto y un taxista lo chocó: deberán pagarle más de $17 millones

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenó indemnizar con una suma multimillonaria a un motociclista que sufrió lesiones físicas y psicológicas, luego de ser embestido por un taxi que circulaba marcha atrás.

El episodio ocurrió el 3 de mayo de 2018, alrededor de las 11:15 de la mañana, cuando la víctima se desplazaba en una moto Kawasaki ER 650 por la calle Bolivia, en dirección a la avenida Juan B. Justo. Al llegar a la intersección con Camarones, antes de cruzar, fue sorprendido por un taxi Chevrolet Classic que retrocedía.

La maniobra, completamente fuera de lo habitual, provocó que brutal impacto y el motociclista terminó en el suelo con politraumatismos en la rodilla y el tobillo. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Álvarez, donde recibió los primeros cuidados. Más tarde, en una clínica privada, le diagnosticaron una fractura distal de peroné.

La cámara consideró, para establecer el importe de la indemnización, la suba de precios de repuestos y accesorios, por lo que fijó la reparación en $8.000.000. Con esta actualización, la suma total de la indemnización llegó a $17.500.000, más intereses hasta la fecha efectiva de pago. El caso se convirtió en un precedente llamativo por la particularidad del siniestro y por el criterio utilizado para calcular el monto final.