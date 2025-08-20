El clima en Neuquén

Sesión caliente en Diputados: rechazaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Entre los temas claves que se tratarán este miércoles, se incluye el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. Los proyectos de gobernadores también entrarán.

Este miércoles se dio inicio a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, con una agenda que incomoda al oficialismo por el impacto social y fiscal del temario. En particular, se tratarán tres vetos del presidente Javier Milei, como son las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.

Minutos después de las 12 del mediodía, la oposición consiguió quórum y arrancó la sesión en la que busca rechazar los cuatro vetos de Milei.

Los diputados del kirchnerismo, la UCR disidente y Encuentro Federal, entre otros bloques, reunieron el número de legisladores para habilitar el debate, 136, siete más de los necesarios.

En la sesión se abordarán también iniciativas impulsadas por gobernadores para poder reforzar el financiamiento de las 24 jurisdicciones. Se espera un debate cruzado entre la disputa institucional con el Ejecutivo y las demandas de los mandatarios provinciales.

Rechazaron el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación, rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora pasó al Senado para su tratamiento.

Ahora, tras ese resultado; se debate el aumento jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional y la asistencia a Bahía Blanca.

Llancafilo: “Las personas con discapacidad no pueden esperar a que terminen las auditorías”

Durante la sesión especial que se lleva a cabo este miércoles en el Congreso, el diputado nacional por Neuquén Osvaldo Llancafilo confirmó su voto a favor de la insistencia de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Al respecto, Llancafilo señaló: “Parece que tan equivocados no estábamos al sancionar esta Ley. Hoy el gobierno anunció que está considerando un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, lo dijo el vocero presidencial. Evidentemente, se acepta que hay una cuestión para atender. Por nuestra parte, estamos de acuerdo con las auditorías y controles, pero no vemos que haya un plan de contingencia. Las personas con discapacidad no pueden esperar a que finalicen las auditorías. Y este anuncio que ha hecho hoy el gobierno creo que lo hace con buen tino, pero llega tarde, cuando el Congreso ya está tratando el veto presidencial”.

De la Sota apuntó contra Milei: “Tenemos que ver cómo lo paramos”

La diputada nacional Natalia de la Sota cargó contra el presidente Javier Milei, en medio de la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, y afirmó que al aprobar la Ley Bases se le otorgó “la navaja al mono y ahora hay que ver como frenarlo”.

“Yo no acompañé a la Ley Bases y creo que es la madre de todo lo que estamos viviendo. Le dimos la navaja al mono y ahora tenemos que ver cómo lo paramos”, criticó la diputada.

De la Sota afirmó que votará en contra del veto e indicó que esperará a que el resto de los diputados también voten en contra. “Las políticas de (Javier) Milei son deshumanizantes”, expresó. A su vez, adelanto que también votará en contra del veto sobre la prórroga de la moratoria previsional: “Voy a acompañar al rechazo al veto”.

Sobre las políticas del Jefe de Estado en Córdoba, de la Sota aseguró que muchos cordobeses “no acompañan las políticas” ya que “le hicieron mucho daño” a la provincia.

Se consiguieron los votos para discutir el veto a la ley en discapacidad

En el inicio de la sesión, la oposición logró los votos para discutir el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, uno de los puntos cruciales de esta jornada.

Con la presencia de 136 diputados, se dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno. La oposición consiguió 10 votos clave para conseguir la afirmativa para que dar el primer paso para insistir con la ley sancionada por el Congreso, ya que aún falta el tratamiento en el Senado.

Los legisladores que respaldaron la propuesta opositora para insistir con la ley de emergencia de discapacidad son 10 diputados diputados radicales, dos libertarios, tres macrista y dos del MID, y dos de Producción y Trabajo.

La oposición consiguió quórum y arranca la sesión

Los bloques opositores buscan rechazar los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo.

DIPUTADOS

El mensaje de La Cámpora antes de la sesión

La Cámpora lanzó un fuerte mensaje tras el anuncio del Gobierno de un posible aumento a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

"Aunque parezca imposible, en el Congreso hay un par de mercenarios que todavía están dudando si van a votar a favor o en contra de los jubilados y de las personas con discapacidad", indicaron desde la cuenta de X de la organización liderada por Máximo Kirchner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la_campora/status/1958184625307611209?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false
El Gobierno evalúa aumentar las prestaciones por discapacidad

El vocero presidencial Manuel Adorni hizo el anuncio antes de que la Cámara de Diputados pueda rechazar el veto de la ley de emergencia en discapacidad que aumenta la prestaciones, en la sesión que se llevará a cabo.

Según adelantó, se evalúa otorgar un aumento para todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

"El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo", sostuvo en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1958172761190195545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958172761190195545%7Ctwgr%5Ed9d0f1b3f5f14a9df87767b25d29f7d100c1b729%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fel-gobierno-evalua-aumentar-las-prestaciones-discapacidad-sera-un-financiamiento-mas-justo-n1205035&partner=&hide_thread=false

