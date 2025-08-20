Desmantelan una carnicería clandestina en Ferri: incautaron un ternero de casi $1 millón

El animal tenía unos 350 kilos. En el operativo también secuestraron herramientas utilizadas en la faena clandestina.

La Policía y el Municipio desactivaron en Ferri un punto de venta de carne clandestina.

El Municipio de Cipolletti y la Policía realizó un operativo en una chacra de Ferri donde vendían carne en forma clandestina.

Secuestraron un t ernero de cerca de 350 kilos que estiman tendría un valor aproximado de un millón de pesos , además de diversos elementos vinculados con la faena ilegal. Entre ellos una estructura de caños que se utiliza para colgar las reses con cadenas y poleas para despostarlas.

El procedimiento se llevó a cabo este martes, alrededor de las 11, y contó con la participación de empleados del área de Comercio comunal con el acompañamiento del personal policial del Destacamento 128° de Ferry y agentes de la División Rural.

Operativo carneada

“La intervención tuvo como objetivo principal desarticular un punto de venta clandestina de carne en la zona”, destacaron fuentes de la fuerza en un parte oficial. En la foto acompañada se pudo observar un entorno que carece de medidas de salubridad.

Las autoridades municipales procedieron además a labrar actas de constatación e infracción correspondientes, dado que el establecimiento no contaba con la habilitación necesaria para el manejo y comercialización de productos cárnicos.

Según estimaciones oficiales, la carne incautada tendría un valor aproximado de un millón de pesos. Desde el municipio recordaron la importancia de respetar las normativas sanitarias y de habilitación, tanto por la salud pública como por el cumplimiento de la ley.

Transportaban cerca de 100 kilos en bolsas

En otra intervención realizada en el transcurso de la semana pasada, la Brigada Rural de Valle Azul realizó un importante procedimiento durante un control vehicular e identificación de personas sobre la calle rural de acceso al puente de la localidad.

En el operativo, los efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger, color gris, que circulaba de sur a norte. El vehículo era conducido por un hombre de 45 años de Villa Regina, quien viajaba acompañado por Graciela Susana Suárez, también de la misma ciudad, se informó desde la institución policial.

Operativo carne Valle Azul

Si bien la documentación del rodado se encontraba en regla, durante la inspección se descubrió, debajo del asiento trasero y oculta con una frazada, la presencia de ocho bolsas de nylon transparente con carne roja con hueso, presumiblemente bovina, que habría sido faenada en un establecimiento no habilitado. La carga carecía de certificado sanitario, documentación de adquisición y el vehículo no estaba habilitado para el transporte de carnes.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente conforme a la Ley Provincial Nº 2534 y se procedió al secuestro de los 100 kilogramos de carne, los cuales posteriormente fueron destruidos por disposición de las autoridades.