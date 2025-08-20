Una famosa tienda de artículos deportivos llega a la Argentina: ¿Cuándo abrirá su primer local?

La tienda de ropa deportiva volverá a desembarcar en Argentina y planea abrir 30 locales en todo el país.

La noticia que miles de entusiastas del deporte y cazadores de ofertas esperaban ya es una realidad: Decathlon , la gigantesca tienda francesa de artículos deportivos , está cada vez más cerca de concretar su esperado regreso a la Argentina. Hace meses ya que la marca viene trabajando en la apertura del primer local, que tenía una fecha estipulada: la novedad por estos días es que la inauguración se adelantaría unos días.

Tras años de ausencia, la marca que es sinónimo de equipamiento y vestimenta deportiva de calidad a precios accesibles, desembarcará con una propuesta renovada y un ambicioso plan de expansión que ya genera gran expectativa en todo el país.

El primer local de Decathlon en esta nueva etapa ya tiene fecha y ubicación definida. La inauguración, originalmente programada para octubre de 2025, se ha adelantado para el viernes 26 de septiembre de 2025 .

La elección recayó en el complejo Al Río, ubicado en la Avenida del Libertador, en Vicente López, Buenos Aires una zona de alto tránsito y proximidad a importantes núcleos urbanos, informaron medios de Buenos Aires.

Este establecimiento ocupará una impresionante superficie de 3000 metros cuadrados, estratégicamente emplazado entre un hipermercado Carrefour y una tienda Sodimac. Este modelo de cercanía con otras marcas de gran convocatoria ya ha demostrado ser exitoso para Decathlon en sus operaciones regionales, replicando formatos que han funcionado en ciudades como Montevideo y Asunción.

¿Qué se vende en Decathlon?

Decathlon no es solo una tienda de deportes, es una experiencia. Su modelo de negocio se enfoca en ofrecer productos innovadores y de alta calidad a precios accesibles, diseñados para satisfacer las necesidades de deportistas de todos los niveles. La marca se distingue por su amplia oferta que incluye categorías como:

Ciclismo

Outdoor (Trekking, camping, caza, escalada, etc.)

(Trekking, camping, caza, escalada, etc.) Fitness

Deportes acuáticos

Running

Deportes de raqueta (Tenis, pádel, ping-pong)

(Tenis, pádel, ping-pong) Deportes de equipo (Fútbol, básquet, futsal, vóley, handball, rugby, hóckey)

(Fútbol, básquet, futsal, vóley, handball, rugby, hóckey) Deportes de invierno

Patines y patinetas

Deportes de precisión (Golf, pool, dardos, tiro con arco)

(Golf, pool, dardos, tiro con arco) Deportes de combate

Baile y gimnasias

Además de ropa, calzado y accesorios para hombres, mujeres y niños, Decathlon también ofrecerá equipamiento de electrónica deportiva, mochilas, bolsos, y artículos para viajes, entre otros.

El local contará con artículos para más de 70 disciplinas y ofrecerá servicios tecnológicos e interactivos, incluyendo pantallas táctiles, áreas para probar productos y atención personalizada, con un sistema de ventas mixto que combina ecommerce, compra física y retiro en tienda de pedidos online. La misión de Decathlon es “hacer accesible el deporte al mayor número de personas”.

La proyección de Decathlon en Argentina

A largo plazo, el objetivo es abrir (posiblemente 30) locales en todas las ciudades con más de 300.000 habitantes, incluyendo ubicaciones en Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.

El retorno de Decathlon es impulsado por Grupo One, una sociedad compuesta por el empresario Manuel Antelo, la heredera francesa Sabine Mulliez y su esposo Pedro Aguirre Saravia, quienes ya operan la marca en Uruguay y Paraguay.

A pesar de los desafíos del mercado argentino, como la volatilidad cambiaria y el hecho de que todos los productos son importados, el grupo apuesta por una estrategia de valor y calidad para posicionarse como una opción competitiva. La presencia global de Decathlon supera los 1.700 locales en 78 países, con más de 100.000 colaboradores y una fuerte apuesta por la sostenibilidad, comprometiéndose a alcanzar Net Zero para 2050.