¿Sigue Franco? El viaje que habría hecho Flavio Briatore a la Argentina por la continuidad de Colapinto

El director de la escudería Alpine habría viajado a la Argentina por un punto central en las negociaciones para que Colapinto siga en el monoplaza.

Cada día que pasa es un día menos de espera para la confirmación o no de Franco Colapinto en la Fórmula 1 para la próxima temporada de la categoría debido a que, según trascendió, sería en los próximos días. Las expectativas están puestas en la figura de Flavio Briatore debido a que será quien tome la decisión final después de evaluarlo.

En las últimas horas el medio francés L'Auto-Journal reveló detalles fuertes que esclarecen la situación del piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, de cara a la temporada 2026. Las negociaciones estarían avanzadas, por no decir cerradas, para que Franco corra la próxima temporada en Alpine con los nuevos motores marca Mercedes que podrían darle un salto en el potencial.

Según reveló el medio, el director italiano de la escudería Briatore viajó a la Argentina una vez finalizado el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, donde el piloto desobedeció una orden del equipo para que no supere a su par Pierre Gasly. Según trascendió la visita habría tenido que ver con una reunión con las distintas empresas que apoyan al piloto, principalmente Mercado Libre uno de los principales sponsor.

Esto es sería una importante muestra de apoyo para el piloto mientras espera por la decisión final que podría darse aproximadamente el próximo viernes, cuando comience el Gran Premio de Brasil donde se espera una fuerte presencia de argentinos.

Franco Colapinto estuvo a punto de perder su lugar en Alpine

La temporada 2025 de Alpine estuvo marcada por la inestabilidad en la alineación de pilotos. A lo largo del año, tres conductores se turnaron como titulares: Pierre Gasly, Jack Doohan y Franco Colapinto. Mientras tanto, se evaluaron diversas alternativas, incluyendo nombres como Valtteri Bottas, Checo Pérez, Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli. La escudería aún debe anunciar oficialmente su dupla para 2026, aunque el francés tiene contrato hasta 2028 y todo indica que el oriundo de Pilar tiene un lugar ganado como titular.

Jack Doohan pudo haber recuperado su asiento en Alpine

El argentino fue confirmado como segundo piloto el 7 de mayo, tras desempeñarse como suplente en la primera parte del año. Por su parte, el australiano estuvo al mando del monoplaza en las primeras seis carreras, pero fue desplazado y quedó como reserva, sin actividad en pruebas oficiales ni en simuladores tras la salida del auto titular. Sin embargo, según trascendió en las últimas horas, conservó posibilidades de regresar en las últimas tres fechas.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 29, 2025

Según informó el medio especializado The Race, la escudería mantuvo abierta la opción de reemplazar al corredor bonaerense en varias ocasiones durante el año. Al aussie se le comunicó que su desempeño podría ser evaluado para recuperar el asiento, en especial considerando que el ex Williams estaba en período de prueba hasta Silverstone. Sin embargo, el pichón de crack consiguió mantener su puesto pese a sufrir un fuerte accidente en las pruebas de Pirelli en Países Bajos y no sumar puntos en un auto limitado.

Por supuesto, Doohan tampoco había logrado puntuar y tuvo accidentes brutales en Melbourne y Japón, que obligaron a la franquicia a desembolsar cifras millonarias para que el coche estuviera en condiciones. Además del rendimiento en pista, otro factor determinante fue el respaldo financiero. Colapinto aseguró apoyo económico mediante empresas como Mercado Libre, que se reflejó en la decoración del monoposto en Estados Unidos y México, y que se replicará en Brasil.

Franco Colapinto convenció por sponsors y rendimiento

El oceánico, por su parte, contaba con posibles recursos gestionados por su padre y representante, Mick Doohan -considerado como uno de los mejores de la historia del motociclismo-, aunque no alcanzaron a consolidar su regreso al monoplaza en las últimas carreras. Durante la actual edición de la Fórmula 1, Franco incluso superó a Gasly en cuatro de las últimas siete carreras, demostrando consistencia y adaptabilidad en condiciones adversas.

The team and myself did what we could yesterday in qualifying. Its race day and we are off from P14. Lets do it Miami — Jack Doohan (@jackdoohan33) May 4, 2025

Alpine tiene claro que el australiano permanecerá como piloto reserva, con posibilidad de subirse al auto únicamente si alguno de los titulares se ausentara. Por ello, el ex miembro del Equipo Júnior de Red Bull tiene su futuro condicionado a un eventual reemplazo temporal o una salida hacia otro equipo, con posibles destinos en Cadillac, Sauber, Haas o Williams a largo plazo. En el corto, todos ellos ya ungieron a sus principales.