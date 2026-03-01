La fecha para Galleta, el campeonato de Carrasco: los ganadores del Motocross en Neuquén

Con gran asistencia de público, se llevó adelante el último capítulo del certamen nocturno de Supercross en Neuquén.
El Motocross Club Neuquén volvió a ser escenario de una verdadera fiesta del deporte motor con la disputa de la cuarta y última fecha del Campeonato Nocturno de Supercross, en una edición muy especial: la 30° del tradicional certamen.
En una noche única, donde se definían todos los campeonatos, más de 130 motos dijeron presente, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la región. A lo largo de las cuatro fechas, en cada jornada se superaron las 100 motos en pista, consolidando al Nocturno como uno de los eventos más convocantes del verano.
Hubo un gran marco de público, superando las 2.000 personas y un espectáculo deportivo de alto nivel.
En la principal categoría, que es la MX1, el ganador de la fecha fue Pablo Galletta, mientras que Agustín Carrasco quedó tercero y se adueñó del título.
El motocross culmina un Nuevo nocturno y ya piensa en lo que será el Campeonato Argentino y el Campeonato Sur de la república.
Los principales resultados de la cuarta fecha:
MX FMX
1° Catalina Abrazúa
2° Javiera Urra
3° Vahitiarre Sobarzo
MX Master C
1° Marcelo G. Giménez
2° Seba Ortube
MX1
1° Pablo Galletta
2° Nahuel Kriger
3° Agustín Carrasco
MX2
1° Ethan Benavides
2° Vicente Díaz
3° Sebastián Figueroa
MX Intermedia
1° Agustín Paz
2° Paul Olmos
3° Fernando Romero
Master A
1° Matías Sacne
2° Gerardo Ríos
3° Boris González
Master B
1° Miguel Vázquez
2° Cristian Morini
3° Jorge Hasi
MX 125cc
1° Franco Stremel
2° Bautista Galdeano
3° Felipe Cruz
MX Junior
1° Ezequiel CID
2° Joaquín Sancho
3° Marcelo Sandoval
MX 85
1° Tiziano Sepúlveda
2° Gonzalo Parra
3° Benjamín Iribas
MX 85 Bcc
1° Tomás Aguila
2° Valentino Betancur
3° Donatto Colucci
MX 50cc
1° Josefina Zanotti
2° Blas Gutiérrez
3° Gael Aspra
MX 65
1° Tomás Aguila
2° Seba Mandrini
3° Santino Chirino
MX Principiante
1° Eugenio Del Bino
2° Antonio Mignolo
3° Giuliano Sidorkevich
MX Enduro
1° Agustín Garnier
2° Juan Cruz Parada
3° José Romero
Así finalizaron los campeonatos:
MX1
• 1° Agustín Carrasco
• 2° Pablo Galletta
• 3° Nahuel Kriger
MX2
• 1° Ethan Benavides
• 2° Vicente Díaz
• 3° Lázaro Santarelli
MX Intermedia
• 1° Agustín Paz
• 2° Paul Olmos
• 3° Fernando Romero
MX Master A
• 1° Nicolás Giustozzi
• 2° Matías Sacne
• 3° Tino Paravano
MX Master B
• 1° Jorge Hasi
• 2° Ariel Nonel
• 3° Cristian Morini
MX Master C
• 1° Marcelo Giménez
• 2° Gabriel Munian
• 3° Sebastián Ortube
MX 85cc A
• 1° Gonzalo Parra
• 2° Lorenzo Osses
• 3° Tiziano Sepúlveda
MX 65cc
• 1° Santino Chirino
• 2° Tomás Aguila
MX 50cc
• 1° Josefina Zanotti
• 2° Santino Roth
• 3° Genaro Barrazzo
MX Junior
• 1° Joaquín Sancho
• 2° Ezequiel CID
• 3° Tiago Ranea
MX Enduristas
• 1° Rodrigo Fonseca
• 2° Nahuel Bagli
• 3° Pedro Molina
MX Principiantes
• 1° Eugenio Del Bino
• 2° Antonio Mugndo
• 3° Segura Nadin
FMX
• 1° Javiera Urra
• 2° Jorgelina Miguel
• 3° Agostina Monsalve
125CC:
• 1° Felipe Cruz
• 2° Franco Stremel
• 3° Benicio Oses
