Deportes
La Mañana Motocross

La fecha para Galleta, el campeonato de Carrasco: los ganadores del Motocross en Neuquén

Con gran asistencia de público, se llevó adelante el último capítulo del certamen nocturno de Supercross en Neuquén.

La fecha para Galleta, el campeonato de Carrasco: los ganadores del Motocross en Neuquén

El Motocross Club Neuquén volvió a ser escenario de una verdadera fiesta del deporte motor con la disputa de la cuarta y última fecha del Campeonato Nocturno de Supercross, en una edición muy especial: la 30° del tradicional certamen.

En una noche única, donde se definían todos los campeonatos, más de 130 motos dijeron presente, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la región. A lo largo de las cuatro fechas, en cada jornada se superaron las 100 motos en pista, consolidando al Nocturno como uno de los eventos más convocantes del verano.

Hubo un gran marco de público, superando las 2.000 personas y un espectáculo deportivo de alto nivel.

En la principal categoría, que es la MX1, el ganador de la fecha fue Pablo Galletta, mientras que Agustín Carrasco quedó tercero y se adueñó del título.

MOTOCROSS FEBRERO 26 GALLETA

El motocross culmina un Nuevo nocturno y ya piensa en lo que será el Campeonato Argentino y el Campeonato Sur de la república.

Los principales resultados de la cuarta fecha:

MX FMX

1° Catalina Abrazúa

2° Javiera Urra

3° Vahitiarre Sobarzo

MX Master C

1° Marcelo G. Giménez

2° Seba Ortube

MX1

1° Pablo Galletta

MOTOCROSS FEBRERO 26 (3)

2° Nahuel Kriger

3° Agustín Carrasco

MX2

1° Ethan Benavides

2° Vicente Díaz

3° Sebastián Figueroa

MX Intermedia

1° Agustín Paz

2° Paul Olmos

3° Fernando Romero

Master A

1° Matías Sacne

2° Gerardo Ríos

3° Boris González

Master B

1° Miguel Vázquez

2° Cristian Morini

3° Jorge Hasi

MX 125cc

1° Franco Stremel

2° Bautista Galdeano

3° Felipe Cruz

MX Junior

1° Ezequiel CID

2° Joaquín Sancho

3° Marcelo Sandoval

MX 85

1° Tiziano Sepúlveda

2° Gonzalo Parra

3° Benjamín Iribas

MX 85 Bcc

1° Tomás Aguila

2° Valentino Betancur

3° Donatto Colucci

MX 50cc

1° Josefina Zanotti

2° Blas Gutiérrez

3° Gael Aspra

MX 65

1° Tomás Aguila

2° Seba Mandrini

3° Santino Chirino

MX Principiante

1° Eugenio Del Bino

2° Antonio Mignolo

3° Giuliano Sidorkevich

MX Enduro

1° Agustín Garnier

2° Juan Cruz Parada

3° José Romero

Así finalizaron los campeonatos:

MX1

• 1° Agustín Carrasco

• 2° Pablo Galletta

• 3° Nahuel Kriger

MX2

• 1° Ethan Benavides

• 2° Vicente Díaz

• 3° Lázaro Santarelli

MX Intermedia

• 1° Agustín Paz

• 2° Paul Olmos

• 3° Fernando Romero

MX Master A

• 1° Nicolás Giustozzi

• 2° Matías Sacne

• 3° Tino Paravano

MX Master B

• 1° Jorge Hasi

• 2° Ariel Nonel

• 3° Cristian Morini

MX Master C

• 1° Marcelo Giménez

• 2° Gabriel Munian

• 3° Sebastián Ortube

MX 85cc A

• 1° Gonzalo Parra

• 2° Lorenzo Osses

• 3° Tiziano Sepúlveda

MX 65cc

• 1° Santino Chirino

• 2° Tomás Aguila

MX 50cc

• 1° Josefina Zanotti

• 2° Santino Roth

• 3° Genaro Barrazzo

MX Junior

• 1° Joaquín Sancho

• 2° Ezequiel CID

• 3° Tiago Ranea

MX Enduristas

• 1° Rodrigo Fonseca

• 2° Nahuel Bagli

• 3° Pedro Molina

MX Principiantes

• 1° Eugenio Del Bino

• 2° Antonio Mugndo

• 3° Segura Nadin

FMX

• 1° Javiera Urra

• 2° Jorgelina Miguel

• 3° Agostina Monsalve

125CC:

• 1° Felipe Cruz

• 2° Franco Stremel

• 3° Benicio Oses

