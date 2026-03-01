Deportivo Rincón sumó otro refuerzo y se mide con el Tomba

El León se impuso a los juveniles de Independiente Rivadavia y este lunes se verá las caras ante Godoy Cruz.

En la tierra del sol y el buen vino, Deportivo Rincón está en una semana clave de su pretemporada. El León sigue sumando amistosos y minutos de fútbol con vistas al duelo por Copa Argentina frente a San Lorenzo y luego el Federal A , su categoría por tercer año consecutivo.

En ese camino, los dirigidos por Pablo Castro metieron su cuarto amistoso en la preparación, el segundo en la vecina provincia. Tras el triunfo sobre San Martín de Mendoza, el entrenador armó dos bloques con una mix de probables titulares y alternativos para enfrentar a los juveniles de Independiente Rivadavia.

En la mañana del sábado, fue victoria en el primer partido con gol de Matías Domínguez y en el segundo 3-0 por el tanto de Facundo Miguel, de cabeza, y el doblete de Axel Oyola, refuerzo que llegó para esta temporada.

Fueron dos cotejos de 45 minutos cada uno contra los sub 19 de la lepra mendocina, institución que pertenece a la primera división del fútbol nacional.

Este lunes por la mañana, se vendrá otra buena medida cuando el conjunto neuquino, que tendrá en frente a Godoy Cruz Antonio Tomba. Según lo planeado, la gira por Mendoza se completará el jueves 5 cuando el rival sea Pacífico de General Alvear, que milita en el Regional Amateur.

Más allá de lo resultados, que resultan anecdóticos, lo más importante para el plantel es seguir conociéndose con los más de 10 refuerzos que llegaron para esta temporada y llevar a cabo la idea de juego del técnico.

Otro refuerzo en defensa

A través de sus redes sociales, Deportivo Rincón anunció la llegada de Jonathan Fleita, un marcador central de 31 años que viene de jugar en Chaco For Ever, de la Primera Nacional. Según trascendió, el defensor tenía conversaciones avanzadas con Germinal de Rawson, pero finalmente decidió aceptar la propuesta del León.

La fecha estipulada para el comienzo del Federal A es el 22 de marzo, día en el que Rincón no podrá jugar porque dos días antes está programado el partido contra San Lorenzo, en lugar todavía a confirmar por la organización de Copa Argentina.

Mientras tanto, este martes habrá reunión de Consejo Federal para confirmar el formato de disputa de la tercera categoría y sortear el fixture. El encuentro estaba pautado para el viernes pasado pero se pospuso.

Rincón ya sabe que, junto con Cipolletti, cambiarán de zona. Tras ser rivales de los otros patagónicos, bahienses y bonaerenses de la costa atlántica, ambos enfrentarán a los de Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba.