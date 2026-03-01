La feroz advertencia de José Mourinho sobre el caso Prestianni: "Conmigo se terminó"

El DT portugués advirtió que, si se comprueba que el volante argentino profirió insultos racistas, no volverá a contar con él en Benfica.

El entrenador del Benfica José Mourinho se refirió al conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius , en el cual el brasileño acusó al delantero argentino de proferir insultos racistas. El técnico dejó en claro que su postura es evitar los extremos, aunque advirtió que no tomará partido de forma automática. “No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica ”, señaló, e insistió en la prudencia hasta que haya pruebas concluyentes sobre los hechos.

Sobre el volante ofensivo argentino, el DT llevó a cabo una curiosa advertencia: “Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los de la institución, su carrera conmigo se acaba ”. Al mismo tiempo, agregó: “Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”.

Por otra parte, el estratega multicampeón en el fútbol europeo también cuestionó el juicio precipitado de la situación: “No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no? ”. En ese sentido, destacó la importancia de mantener la prudencia en medio de la cobertura mediática y de no dejarse llevar por presiones externas, sobre todo ante la inminente decisión de la UEFA con respecto a una sanción disciplinaria contra el ex Vélez.

El ex Chelsea habló además de Álvaro Arbeloa, con quien mantiene vínculo, aunque señaló diferencias en la gestión del conflicto: “Yo amo a Álvaro y lo voy a continuar haciendo, pero creo que quien tomó la posición correcta fui yo y no él. Hay que tener una posición equilibrada. Si ser equilibrado es no defender al mío, no ataqué al otro”.

Mourinho negó un supuesto regreso al Real Madrid

Mou, en simultáneo, desestimó nuevamente versiones que lo vinculaban con el elenco merengue y explicó: “Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que diría eso si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido?”. Por supuesto, remarcó que su intención es cumplir con el contrato vigente con el conjunto luso.

“Quiero respetar mi vínculo con el Benfica. Y si el club quiere renovarlo por más años, firmo sin discutir una sola coma. Pero solo quiero jugar un campeonato, no dos”, señaló el orientador, que sacó a relucir su faceta más confrontativa como en otras épocas. Ya eliminado de la Champions, tiene la liga portuguesa entre ceja y ceja.