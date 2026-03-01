Independiente de Neuquén y otra victoria en la Liga Nacional femenina
El Rojo se impuso en el Ruca Che ante Lanús y a falta de un partido para el final de la fase regular sigue con récord positivo.
La doble fecha de básquet en el Ruca Che le dejó saldo positivo a Independiente de Neuquén. Luego de la derrota del viernes ante obras Sanitarias, el equipo de Marcelo Remolina se recuperó con victoria sobre Lanús y volvió a quedar con récord positivo en la Liga Nacional Femenina.
Las granates, que están penúltimas, mostraron en la capital neuquina una mejora en su juego y tras ganarle a Biguá estuvieron cerca contra Independiente, en un partido de bajo goleo.
Lanús estuvo al frente en varios pasajes durante el primer tiempo, pero no se pudo escapar en el marcador y así las locales revirtieron el encuentro en el complemento.
Los 19 tantos y 11 recobres de Martina Torres más los 15 puntos y 10 rebotes de Laila Raviolo resultaron determinantes para Independiente, que festejó por el 69 a 65 final.
En cuanto al juego, sin ser su mejor partido, las dirigidas por Remolina volvieron a ganar y así extendieron su condición de equipo competitivo.
El que terminó con dos derrotas el fin de semana fue Biguá, que había caído ante Lanús 59 a 50 y en el cierre de la segunda jornada también perdió con Obras por 76 a 69.
Estos dos éxitos que obtuvo en su visita a Neuquén le permitieron al equipo porteño seguir como líder absoluto del Clausura, a la espera de los cruces de playoffs.
El próximo jueves, Independiente disputará su último partido de la fase regular del Clausura frente a Biguá en el Ruca Che y así completarán los 16 del fixture.
Por su parte, las verdes tienen otros tres encuentros para llegar a esa suma. Entre ellos, visitarán a Rocamora de Concepción del Uruguay del próximo martes.
Te puede interesar...
Leé más
La fecha para Galleta, el campeonato de Carrasco: los ganadores del Motocross en Neuquén
Rosario es de Central: con un brillante Di María, le ganó el clásico a Newell's y lo dejó en descenso
La sorpresa que analiza Claudio Úbeda en Boca de cara al partido ante Lanús
Noticias relacionadas