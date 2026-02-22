Independiente de Neuquén, en racha y con récord positivo en la Liga Nacional femenina

Luego de su victoria contra Rocamora de visitante, el conjunto de Marcelo Remolina sigue creciendo en la categoría.

La primera experiencia de Independiente de Neuquén en la máxima categoría del básquet femenino a nivel país ya es positiva. Con el correr de la Liga Nacional femenina , las Rojas han ido levantando su nivel, tanto en lo individual como en lo colectivo y están en condiciones de competir con todos los equipos de la élite.

Así lo demuestra su registro en la fase regular de este año, donde Independiente ganó siete y perdió seis de los trece encuentros disputados. Tras superar a El Talar y Ferro en el Ruca Che, el último éxito fue fuera de casa contra Rocamora en Concepción del Uruguay.

Las dirigidas por Marcelo Remolina fueron claramente superiores en el juego, pero transpiraron entre el final del tercer cuarto y el comienzo del último para liquidar el pleito, que finalmente fue victoria 81 a 68.

independiente rocamora

Laila Raviolo fue la máxima anotadora del encuentro con 21 puntos y 11 rebotes. Las otras dos con una gran planilla fueron Martina Torres, quien aportó 16 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias, y Julieta Ibarra, que sumó 18 unidades y 15 rebotes.

Las posiciones y lo que viene

Ahora, Independiente será local de Obras Sanitarias, Lanús y tendrá otro duelo neuquino ante Biguá. Si bien está en el sexto lugar, las perspectivas de cara al cierre de la fase regular son de crecimiento en la tabla de posiciones.

El partido ante Obras será el próximo viernes 27, día en el que se celebra el aniversario del club.