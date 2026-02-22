MacAllister metió un gol de espalda y se lo anularon, pero después le dio la victoria al Liverpool

El argentino anotó su primer tanto en la actual temporada de la Premier League. Fue en la victoria agónica sobre Nottingham.

Alexis MacAllister tuvo que esperar hasta la fecha 27 de la actual Premier League para anotar su primer tanto del certamen y fue clave. Llegó en el último minuto del partido, cuando hasta el tiempo adicionado estaba cumplido, en la visita del Liverpool al Nottingham Forest.

Claro que no fue un partido fácil para el conjunto de Arne Slot, que en una floja temporada todavía está afuera de los puestos de clasificación para las copas internacionales de la próxima.

¡AHORA SÍ, ALEXIS! ¡¡AGÓNICO GOL DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 DE LIVERPOOL SOBRE NOTTINGHAM!! Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gIxpXCLkX8

Pese a estar en el puesto 17, en medio de la pelea por no descender, el Forest fue un hueso duro de roer. Unos minutos antes del desenlace, el árbitro le anuló un gol a MacAllister , que había anotado con la espalda en el minuto 88. A través del VAR, el juez consideró que la pelota le había pegado en el codo.

Embed ¡ALEXIS MAC ALLISTER HABÍA MARCADO UN AGÓNICO GOL DE CARAMBOLA PARA LIVERPOOL PERO LA TOCÓ CON EL CODO Y TODO FUE ANULADO!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MuiRfhujK4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Afortunadamente para el argentino, a los 97 tuvo revancha, capturó un rebote entre el punto del penal y el área chica y le dio un pase a la red para que Liverpool llegue a los 45 puntos que lo ponen en el sexto lugar, con la misma cantidad de unidades que Chelsea y Manchester United, que juega mañana ante Everton.

alexis macallister liverpool 2 gol

Goleó el Arsenal y sigue arriba

En el partido estelar de la fecha 27, Arsenal aplastó a Tottenham como visitante y lo goleó por 4 a 1. El puntero de la Premier tuvo los dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres para imponerse de forma contundente.

El empate parcial de Kolo Muani en el primer tiempo fue apenas un espasmo, porque en el complemento los dirigidos por Mikel Arteta se mostraron siempre en mejor forma futbolística y física.

Los Spurs, que no tuvieron a Cuti Romero suspendido, suman 10 lesionados en su plantilla y hoy están en el puesto 16 a cuatro puntos de la zona de descenso.

¿Por qué sigue suspendido el Cuti?

Romero viene de ser expulsado hace algunos partidos frente al Manchester United, una sanción que tuvo consecuencias importantes. De acuerdo con el reglamento de la Premier League, una tarjeta roja directa implica tres encuentros de suspensión. Pero al tratarse de la segunda expulsión del defensor en la presente temporada, la primera había sido ante Liverpool en diciembre de 2025, el castigo se amplió a cuatro partidos.

La ausencia del Cuti fue notoria, porque Gyokeres se hizo un picnic entre los centrales del Arsenal, sobre todo en el segundo tiempo, donde llegaron sus dos tantos.

En otros resultados del día en la Premier, Crystal Palace derrotó 1 a 0 al colista Wolverhampton, mientras que Fulham derrotó al Sunderland por 3 a 1 como visitante.

tabla premier 2

De los ocho equipos que clasificaron directamente a octavos de final de la Champions, tres son ingleses: Arsenal, Liverpool y Chelsea. Por su parte, Newcastle se encuentra jugando la fase de reclasificación ante el modesto Qarabag. La ida fue 6 a 1 para las "Hurracas", que deberán completar el trámite el próximo martes en Inglaterra.