La desafiante decisión del Benfica en su visita a Madrid tras la sanción a Prestianni

El conjunto portugués ya se encuentra en España para el partido de vuelta de la reclasificación de la Champions frente al Real Madrid.

El jugador argentino, Gianluca Prestianni , viajó hacia Madrid junto a la delegación de Benfica , pese a estar sancionado, para acompañar al equipo en el partido de vuelta de la reclasificación de la UEFA Champions League ante el Real. El club portugués decidió respaldar al ex Vélez tras la sanción provisoria de la UEFA.

Tras ser acusado de racista por Vinicius Jr. (el brasileño aseguró que Prestianni le dijo "mono"), la casa madre del fútbol europeo decidió suspender para el partido del miércoles en el Santiago Bernabéu al futbolista argentino, mientras continúa analizando la sanción definitiva. "Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría a Benfica", afirmó Rui Costa, presidente de Benfica y responsable de haber hecho viajar al argentino con el resto de los futbolistas pese a la sanción.

Y agregó en la previa del duelo en tierras madrileñas: "Benfica es una institución inclusiva y antirracista. Jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Creemos en nuestro jugador". Por último, el mandatario del club lisboeta aseguró que "en la cancha suele haber ofensas de ambos lados. Prestianni también se sintió ofendido. Pero reitero: no es racista y por eso merece nuestra confianza".

image

Mientras Prestianni podría recibir una sanción de diez partidos por los supuestos insultos racistas, su club decidió respaldarlo y lo hizo formar parte de la delegación que viajó a Madrid. Benfica perdió 1-0 el duelo de ida en Portugal y ahora buscará, sin Prestianni, dar el batacazo en el Bernabéu este miércoles desde las 17 para avanzar a los octavos de final de la Champions League.

Doble moral: la UEFA suspendió Prestianni y no jugará la vuelta contra Real Madrid

Luego de la polémica del partido de ida, la UEFA resolvió suspender de manera provisoria a Gianluca Prestianni, quien no podrá estar disponible en el duelo de vuelta del próximo miércoles donde Real Madrid será local de Benfica. El argentino está acusado de insultos raciales contra Vinicius Junior, quien asegura que le dijo "mono" tras festejar el único gol del encuentro de frente a la parcialidad del club lusitano.

"La suspensión provisional ha sido notificada hoy al Benfica mientras continúa la investigación por el caso de racismo contra Vinicius Jr.", informó en sus redes el periodista Fabrizio Romano, uno de los más confiables de Europa. Vinicius Júnior marcó un golazo y su festejo fue provocador ante la parcialidad de Benfica. Eso generó el enojo de los jugadores locales, entre ellos Prestianni.

image

El brasileño recibió amarilla y se cruzó con el argentino, quien usó su camiseta para taparse la boca y decirle algo más al delantero rival. Entonces, el futbolista de Real Madrid salió disparado y solicitó al árbitro que se active el protocolo anti-racismo. A partir de ese momento, todo fue un cruce de acusaciones. Varias personalidades del planeta fútbol apuntaron contra el argentino, pese a que no hay evidencias claras de haber realizado dichos discriminatorios contra Vinicius.

Por su parte, el argentino se defendió aclarando que nunca le dijo nada racista al delantero del Merengue, al mismo tiempo que su club y compañeros salieron a respaldarlo. El perfil provocador que tiene el brasileño lo pone siempre en el ojo de la tormenta, ya que suele victimizarse con el racismo, un tema grave y delicado, pero siempre tiene conflictos con los rivales, mientras que compañeros de su misma condición no repiten esos cruces.