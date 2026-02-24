Macri criticó a Maradona y las hijas de Diego cruzaron al expresidente

La reaparición pública de Mauricio Macri con nuevas críticas hacia Diego Maradona generó un inmediato rechazo de Dalma y Gianinna , quienes salieron a responder con dureza en redes sociales.

El exmandatario contó intimidades de su convivencia con el astro durante su etapa en Boca Juniors , describiéndola como “muy traumática” y sugiriendo que el campeón del mundo atravesaba serios problemas con sus adicciones.

En la entrevista, Macri recordó episodios futbolísticos y personales: mencionó que Maradona había errado “cinco penales consecutivos” y afirmó que, tras la salida de Héctor “Bambino” Veira, el propio Diego le propuso dirigir al equipo. Según el expresidente, rechazó la idea porque el exfutbolista estaba “tan mal en sus adicciones que no podía patear ni un penal”, una frase que generó mucho rechazo.

La primera en reaccionar fue Dalma, quien cuestionó que Macri siga hablando del Diez cuando ya no puede defenderse. La actriz sostuvo que tiene “material de sobra” para responderle, pero que por respeto no lo hará, y agregó que le resulta llamativo que haya quienes critiquen ahora a su padre cuando, según aseguró, no se animaban a decirle esas cosas en persona.

Luego, la actriz apuntó que “yo a diferencia de él y por respeto a sus hijas, no le voy a contestar! Material tengo de sobra, aunque creo que mi papá ya lo dijo todo. No va a ser el primero ni el último que habla mal de mi papá ahora y cuando lo tenía en frente se le fruncía el culo! Obvio que cada uno puede opinar de lo que quiera pero me da bastante risa de parte de quien viene!”, añadió.

“Mi papá no es ejemplo de nada y él mismo lo dijo pero cuando escucho a ciertos personajes hablar mal de él, más lo amo, más lo respeto y más orgullo me da ser su hija”, sentenció.

Gianinna, en tanto, fue aún más directa y lanzó un mensaje con fuertes insultos hacia el exmandatario, al tiempo que defendió la figura de su padre y cuestionó a quienes no le dijeron en vida lo que pensaban.

Más tarde, pidió disculpas a los hijos de Macri por el tono, aunque ratificó su postura y cerró con una reivindicación emotiva hacia Maradona, asegurando que el ídolo “ya está en el cielo” pero sigue presente en la memoria de su familia.

“No sabés leer y fuiste presidente Mauricio Macri. Después llama a mi mamá para pedir perdón. Andate a cagar, tenés que volver a nacer. Vos le tomas la leche al gato... Fin”, escribió en un primer momento, aunque luego volvió a redactar otro texto donde siguió con la defensa de su padre.

gianinna 1

“Les pido mil disculpas a sus hijos por mis dichos pero siento y pienso igual que mi papá. La gente que no tuvo los huevos bien ubicados para decirle a mi papá lo que sentía en la cara o lo que le parecía, ya está, tiempo vencido mostró. Mi papá ya está en el cielo, y puede que desde allá te haga saber lo que piensa, rey”, finalizó.

