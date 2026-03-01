Estallaron las redes: los mejores memes del triunfo de Rosario Central ante Newell´s en el clásico

El Canalla reafirmó su paternidad sobre la Lepra y los usuarios aprovecharon para subir contenidos en las plataformas: Di María, en el foco.

Rosario Central se quedó con el clásico rosarino al vencer 2-0 a Newell's , con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti: la situación de la Lepra se complica, ya que quedó en zona de descenso tras ocho partidos disputados, y las redes sociales se llenaron de memes. Los usuarios destacaron la paternidad del Canalla sobre la Lepra en los últimos años y se hicieron eco del gran desempeño del campeón del mundo, quien convirtió lesionado. Mientras tanto, los dirigidos por Frank Kudelka quedaron en el foco de las cargadas.

En el inicio del compromiso, Rosario Central tomó la posta y buscó generar juego por adentro, con mucha dinámica: Ángel Di María tuvo la primera tras picarle la pelota al arquero, pero la defensa de Newell's rechazó en la línea. Al rato, Walter Núñez hizo una linda jugada individual y remató cuando encontró un espacio, pero el balón dio en el poste . En el rebote, el Colo Ramírez quiso corregir la trayectoria y la tiró por al lado del palo.

El ritmo frenético se mantuvo, pero los dos equipos perdieron claridad a la hora de construir juego y abusaron del pelotazo. La Academia, de todas formas, mostró una postura más ofensiva que su rival directo y el Fideo fue el intérprete que generó más peligro . Aún así, más allá de las incidencias iniciales, ninguno parecía estar cerca de abrir el marcador.

El clásico fue de mayor a menor y se notó en el cierre de la primera mitad, cuando primó la solidez defensiva: la Lepra optó por colocar un bloque bajo y cortar cualquier iniciativa de la Academia, que se desesperó en tres cuartos y prácticamente convirtió en espectador a Williams Barlasina.

Apenas comenzó el complemento, el elenco de Jorge Almirón salió decidido a ganar el partido: no pasaron ni cinco minutos hasta que, después de un envío aéreo, Emanuel Coronel bajara la pelota a los pies del campeón del mundo. Con la calidad que lo caracteriza, el ex Real Madrid se llenó el empeine para estampar el 1-0. Tras el tanto, empezaron a producirse los primeros conflictos y desde las tribunas revolearon cascotes de piedra y botellas.

Los de Frank Kudelka no tuvieron argumentos para sacar adelante el golpazo y no pudo pasar la mitad de la cancha. Con la tranquilidad del resultado a favor, la visita incluso delegó la posesión y se retrasó unos metros. Di María, que venía con molestias en la previa del cotejo, debió salir reemplazado.

Jaminton Campaz se volvió la carta más importante en el ataque de Central, que pasó a apabullar al local y atosigarlo en su propia área. Una buena maniobra del colombiano hizo que el arquero reaccionara con firmeza para evitar la ampliación del tanteador, pero la mínima diferencia no duró mucho: Enzo Copetti, que apareció dentro del área, la empujó para sellar el 2-0.

El golpe de efecto que esperaba la dirigencia de la Lepra con el cambio de conducción al borde de la línea de cal jamás apareció: Central extendió la paternidad sobre su eterno contrincante a 22 duelos, lo hundió todavía más en su crisis y lo dejó en la última posición de su zona, con tan solo dos unidades en ocho encuentros. Además, está en descenso directo...