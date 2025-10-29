Flavio Briatore fue contundente sobre la desobediencia de Colapinto en Estados Unidos

El asesor ejecutivo de Alpine se expresó sobre lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos entre Franco y Pierre Gasly. La frase que alimentó los rumores sobre el futuro del piloto.

En Alpine todavía siguen haciendo evaluaciones sobre el desempeño de Franco Colapinto en la pista para terminar de definir si continúa o no en la segunda butaca para 2026, aunque pareciera que es la recta final para un anuncio que llegaría en los próximos días. En medio de los resultados deportivos, una situación quedó marcada en los últimos gran premio.

En Estados Unidos el piloto decidió no seguir las instrucciones que le dio el equipo en el cierre de la carrera donde estaba por detrás de su compañero Pierre Gasly que traía un ritmo lento en comparación a su compañero. Más allá del pedido de la escudería para que no sobrepase al piloto que firmó contrato hasta 2028, Colapinto aceleró y lo pasó para quedar por encima de él y marcar nuevamente una paridad o incluso superioridad en las últimas carreras.

Este tema despertó un sinfín de opiniones que hasta la actualidad siguen resonando. En las últimas horas el Asesor Ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore , hizo declaraciones sobre lo sucedido posteriormente a la maniobra: "F ranco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, sentenció en diálogo con el medio Auto Motor Sport .

Colapinto-Briatore-Portada

Sin embargo más tarde en su relato, Briatore destacó el rendimiento del piloto en la últimas carreras: "Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre". Esta última frase alimentó los rumores sobre la continuidad de Franco para la próxima temporada.

En Europa ya le pusieron fecha: cuándo sería el anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Franco Colapinto solo espera que se terminen las negociaciones para saber si sigue o no en la escudería Alpine durante la próxima temporada, no solo por la previsibilidad que traerá consigo pensando en 2026 sino que, también, para poder terminar el actual calendario corriendo sin la presión de estar en constante evaluación por parte del equipo.

Si bien aún no hay información por parte de la escudería que aguarda para emitir comunicado sobre la situación, los rumores lo ponen a Franco como el piloto que ocupará la segunda butaca de la escudería francesa en 2026 junto al piloto Pierre Gasly, quien firmó contrato hasta 2028.

En Europa ya dieron precisiones de cuándo podría ser oficialización del piloto en la segunda butaca: según reveló el sitio especializado y destacado en Fórmula 1 el anuncio se haría entre este martes y el próximo jueves 6 de noviembre, en la previa al Gran Premio de San Pablo, Brasil donde se espera la presencia del público argentino acompañando al piloto. Si bien las negociaciones estarían avanzadas, Colapinto no dio precisiones sobre la situación.

Colapinto-Prensa-México-Portada

“Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. No quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, dijo Franco en el GP de México.