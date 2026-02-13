El susto de Franco Colapinto en la prueba del viernes en Baréin

El piloto argentino tuvo una buena actuación pero vivió un momento particular con su Alpine en el entrenamiento.

En las dos tandas de entrenamientos del viernes, Franco Colapinto fue sexto y octavo, completando una buena actuación en Baréin. Sin embargo, en la segunda práctica del día en Baréin , donde se está realizando la pretemporada para la Fórmula 1 2026, el argentino vivió una situación particular.

Colapinto protagonizó un momento de tensión cuando casi impacta contra el muro mientras calentaba neumáticos antes de la segunda prueba de largada.

El video trascendió rápido en las redes sociales pero el momento no pasó a mayores.

Después, la Ferrari de Lewis Hamilton se quedó a un costado de la pista y sacaron la bandera roja cuando restaban 10 minutos para el final de la actividad. El británico se bajó del monoplaza a la espera del ingreso de los auxiliares.

FINAL DE LA ACTIVIDAD DEL DÍA 3 DE PRETEMPORADA

1- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 - 49 vueltas

2- George Russell - Mercedes: 1:33.918 - 78 vueltas

3- Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 - 138 vueltas

4- Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 - 153 vueltas

5- Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:35.341 - 61 vueltas

6- Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 - 53 vueltas

7- Esteban Ocon - Haas: 1:35.753 - 68 vueltas

8- Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 - 137 vueltas

9- Ollie Bearman - Haas: 1:35.972 - 70 vueltas

10- Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 - 49 vueltas

11- Alex Albon - Williams: 1:36.793 - 71 vueltas

12- Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 - 119 vueltas

13- Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 - 68 vueltas

14- Gabriel Bortoleto - Audi: 1:37.536 - 60 vueltas

15- Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 - 69 vueltas

16- Valtteri Bottas - Cadillac: 1:38.772 - 37 vueltas

17- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:39.251 - 62 vueltas

Verstappen y Hamilton contra los cambios

Las últimas modificaciones reglamentarias en la Fórmula 1 generaron críticas por parte de varias de sus figuras.

Max Verstappen declaró: "La sensación no es de un F1, más bien es como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto de conducir a tope y, de momento, no puedes hacerlo. Lo que haces como piloto tiene mucho efecto en la energía y para mí, esto no es F1".

Por su parte, Lewis Hamilton sentenció: “Las nuevas reglas son ridículamente complejas. Nos las explicaron en una reunión hace unos días y casi necesitas un título de grado para entenderlas del todo. Ningún fan va a comprenderlas. Ahora mismo rodamos más lentos que F2":