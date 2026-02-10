Franco Colapinto pone primera en los test de Bahrein

El piloto argentino continúa con su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y afronta una parte clave de la preparación.

Alpine confirmó el cronograma del piloto argentino Franco Colapinto para el primero de los dos fines de semana de tests de la Fórmula 1 en Bahrein , que se disputarán entre este miércoles 11 y el viernes 13 de febrero en el circuito internacional de Sakhir.

La Fórmula 1 continuará esta semana con las pruebas oficiales tras el shakedown realizado en Barcelona. En Bahréin, los 22 autos de la parrilla seguirán acumulando kilómetros para afinar los nuevos monoplazas y adaptarse a los reglamentos vigentes, antes del debut de la temporada en el Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo.

Según la planificación de Alpine, Colapinto será el primer piloto del equipo en salir a pista . El bonaerense de 22 años girará este miércoles 11 en el turno de la mañana, mientras que Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión de la tarde. El jueves 12, la actividad quedará exclusivamente en manos del piloto francés y, finalmente, el viernes 13, el argentino volverá a subirse al Alpine para cerrar la participación de la escudería en esta tanda.

Cada jornada de pruebas contará con dos sesiones diarias: la primera de 4 a 8 y la segunda de 9 a 13, siempre en horario de la Argentina. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, los ensayos de Baréin sí tendrán cobertura televisiva, aunque con limitaciones, ya que solo se transmitirá una hora por día, correspondiente al último tramo de actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2021208819737518534?s=20&partner=&hide_thread=false | AGENDA DE PILOTOS PARA ESTA SEMANA DE TEST EN BAHRÉIN



DÍA 1 (11/02): A la mañana Franco Colapinto (4AM) y a la tarde Pierre Gasly (9AM).



DÍA 2 (12/02): Pierre Gasly .



DÍA 3 (13/02) Franco Colapinto . pic.twitter.com/6kmdXjqjfG — Alpine ARG (@AlpineArg_) February 10, 2026

La importancia de los test de Bahrein para Franco Colapinto

Para el piloto argentino, esta temporada es especial y clave en su desarrollo ya que es la primera que afronta desde el inicio, y no ganando su butaca luego de un par de carreras. Por eso los test y trabajos de adaptación son tan importantes en esta instancia.

En Barcelona, donde Colapinto tuvo un buen desempeño, los equipos se concentraron en las pruebas de software y funcionamiento de ciertas herramientas. En Bahrein comenzarán a enfatizar más en las situaciones reales de carrera, testeando los límites nuevos del auto y los cambios que se hayan hecho respecto al año anterior.

Aunque probablemente los tiempos no dirán demasiado sin tomarlos en contexto, este fin de semana, junto al segundo de Bahrein que será entre el 18 y 20 de febrero, pueden definir cosas importantes de cara al debut del 8 de marzo en Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2020784747795091845?s=20&partner=&hide_thread=false Back. On. Track.



This week, we're putting the class of 2026 through their paces at Testing in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/UBvYLIJ4HJ — Formula 1 (@F1) February 9, 2026

El piloto de Fórmula 1 que sufrió un accidente de tránsito

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli sufrió un accidente de tráfico durante el fin de semana, aunque Mercedes, su equipo, confirmó que no presentó lesiones y se encuentra en perfecto estado. De acuerdo con el informe de la policía de tráfico, el automóvil impactó contra una barrera de seguridad y no hubo participación de otros vehículos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021295720062435680?s=20&partner=&hide_thread=false Andrea Kimi Antonelli se vio involucrado en un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo en San Marino, a pocos días de viajar a Bahréin para participar de las pruebas oficiales de la Fórmula 1. El piloto italiano, integrante de la escudería Mercedes, no sufrió… pic.twitter.com/wxAOkw4Eqj — TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2026

El incidente ocurrió el sábado por la noche, cerca de la residencia del joven italiano en San Marino, en la autovía de Serravalle. “El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso”, señaló Mercedes.