La opinión de Franco Colapinto sobre el nuevo Alpine en los test de Fórmula 1

El piloto argentino participó de las pruebas que se realizaron en Barcelona y brindó sus sensaciones, luego de un mal año en 2025.

El piloto Franco Colapinto completó su programa de pruebas en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó sensaciones positivas tras sus primeros contactos con el Alpine A526.

El argentino giró durante toda la jornada del lunes y en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con los trabajos previstos por la escudería y mostrándose confiado con el rumbo del proyecto.

En diálogo con Sky Sports F1, Colapinto destacó uno de los principales avances del nuevo monoplaza , un aspecto que había sido una debilidad de Alpine en temporadas anteriores: “ Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno ”, en referencia a la mejora en velocidad punta.

De todos modos, Colapinto aclaró que el proceso de adaptación está lejos de completarse y marcó diferencias con el comportamiento del auto en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, comparándolo con el rendimiento del modelo 2025. También remarcó que la mayor potencia a la salida de las curvas exige mayor precisión: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

Colapinto-Barcelona-Portada

Respecto al trabajo realizado, el argentino valoró el enfoque del programa de pruebas de Alpine: “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”. En ese sentido, explicó que se priorizó la fiabilidad, los stints largos y la comprensión del comportamiento del auto para ayudar a ingenieros y mecánicos a ajustar los sistemas.

Colapinto completó un total de 106 vueltas entre sus dos días en pista, registró una bandera roja sin mayores complicaciones y marcó tiempos competitivos dentro del contexto de los ensayos. Con el trabajo en Barcelona finalizado, su próximo desafío serán los test oficiales en Baréin, dentro de un par de semanas, donde Alpine continuará con el desarrollo del A526 y el argentino buscará seguir afianzándose en esta nueva etapa.

Lewis Hamilton hizo la vuelta más rápida de la semana en los test de Fórmula 1

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue el gran protagonista del cierre de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Barcelona al marcar la vuelta más rápida de toda la semana, en una quinta y última jornada enfocada principalmente en el trabajo de fiabilidad y acumulación de kilómetros.

El piloto de Ferrari registró un tiempo no oficial de 1m16.348s sobre el final del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, luego de llevar neumáticos blandos en una fase tardía del día.

Ese giro le permitió superar a su compatriota George Russell, su excompañero en Mercedes, y quedarse con la mejor referencia del ensayo, en una vuelta claramente orientada a medir rendimiento puro.

La actividad había comenzado con un sólido desempeño del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien lideró la tabla de tiempos durante la mañana con un registro de 1m16.653s.

hamilton gorra

Leclerc completó 78 vueltas y fue 0.793s más rápido que el australiano Oscar Piastri, que dio 80 giros con McLaren y mostró una clara recuperación tras un jueves afectado por un problema de combustible y destacó la continuidad del trabajo y una mejor adaptación al auto en comparación con los primeros días.

Por la tarde, en condiciones de pista frías, el británico Lando Norris, vigente campeón del mundo, marcó el mejor tiempo provisional con 1m16.594s, hasta que Hamilton lo superó en los instantes finales.

Más allá de los cronos, el objetivo central fue completar la mayor cantidad de vueltas posible para evaluar las nuevas unidades de potencia antes de un calendario que volverá a contar con 24 carreras.

En ese aspecto, Mercedes fue el equipo más destacado de la semana. En sus tres días habilitados de rodaje, lunes, miércoles y jueves, superó las 500 vueltas y dejó una imagen sólida en términos de fiabilidad.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) incluso realizó una simulación completa de carrera en la segunda jornada, mientras que Russell había marcado el jueves un tiempo de 1m16.4s que se mantuvo como referencia durante buena parte del ensayo.

La unidad de potencia alemana volvió a ser determinante, ya que entre Mercedes y sus equipos clientes McLaren y Alpine, con la ausencia de Williams por retrasos en la producción, el motor habría completado cerca de 1000 vueltas.

Ferrari fue el segundo proveedor con mayor kilometraje, mientras que el Red Bull Ford Powertrain quedó tercero tras el regreso a pista del equipo principal el viernes con Max Verstappen, quien completó 69 vueltas y marcó 1m18.285s.

También giraron Haas, Audi, Cadillac y Aston Martin. El equipo británico llamó la atención por el diseño de sus pontones laterales y la cubierta del motor bajo el liderazgo de Adrian Newey.

El español Fernando Alonso completó al menos 49 vueltas en una jornada sin incidentes, que cerró un shakedown mucho más ordenado que en días anteriores. La próxima cita será el primer test colectivo oficial, del 11 al 13 de febrero en Bahréin.