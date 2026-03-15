Franco Colapinto descargó su bronca tras sumar en China: "Me contuve, tenía unas ganas""

El argentino dijo que podría haber sumado más. En la la pelea con Carlos Sainz confesó que "tenía unas ganas de pasarlo iba a ser un desastre".

La bronca de Franco Colapinto en el GP de Shangai.

El argentino Franco Colapinto consiguió en el Gran Premio de China su primer punto con Alpine en la Fórmula 1 , pero lejos de celebrarlo plenamente terminó la carrera con un sabor amargo.

El piloto quedó en la posición número 10 y sumó un punto durante esta temporada, al iguak que s ucompañero Pierre Gasley.

Tras bajarse del auto en Shanghai, el piloto expresó su bronca por la mala fortuna , el ingreso del Safety Car y los daños que sufrió su monoplaza, factores que, según explicó, le impidieron pelear por más posiciones.

“Sí, la verdad que obviamente que fue bueno haber sumar puntos. Triste por haberlo sumado, por haber tenido suerte, porque se quedó Max (Verstappen), si no no lo hubiera sumado”, reconoció el piloto argentino.

Alpine - Colapinto El Alpine de Franco Colapinto.

Uno de los puntos que más molestó a Colapinto fue la decisión de la dirección de carrera de neutralizar la competencia con un Safety Car, algo que alteró la estrategia que venía ejecutando con Alpine.

Franco Colapinto: "Estoy con bronca"

“Estoy con bronca, no por el toque con Esteban (Occon), creo que me pidió perdón, está todo bien, pero se arranca con una estrategia distinta, con una largada muy buena, paso muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un Safety Car que no tiene sentido”, expresó.

El argentino comparó lo ocurrido en China con lo sucedido en la carrera anterior del campeonato.

“En Melbourne necesitan un Safety Car y pusieron Virtual Safety Car por todo, un auto prendiéndose fuego, pusieron solamente Virtual Safety Car y acá por la mínima cosa que pasa ponen un Safety Car. No tiene sentido y eso es lo que más bronca me da”, descargó.

Un Alpine dañado y problemas con los neumáticos

Además del incidente en carrera, Colapinto explicó que el auto terminó seriamente dañado tras el toque que sufrió durante la competencia.

“Tenía muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso atrás y perdía mucho punto de carga”, reveló.

A eso se sumaron los problemas con el desgaste de los neumáticos. “Tenía muchísimo graining en el último stint. Fue el número 5 la goma media, tenía muchísimo graining adelante, un desastre”.

La pelea con Carlos Sainz que lo dejó con bronca

Sobre el final de la carrera, Colapinto estuvo muy cerca de superar a Carlos Sainz para quedarse con el décimo lugar en pista, una batalla que lo dejó con ganas de más.

“Con Carlos me quedé bastante caliente que me ganó acá. Tenía unas ganas de pasarlo que estaba por tirarme en cualquier lado y iba a ser un desastre, pero me contuve”.

El argentino reconoció que estuvo tentado de intentar una maniobra al límite. “Tenía muchas ganas de tirarme en cualquier lado y por suerte no hice esa cagada”, confesó.

“Con Carlos (Sainz) me quedé bastante caliente que me ganó acá. Tenía una gana de pasarlo que estaba por tirarme en cualquier lado y iba a ser un desastre, pero me contuve” -Franco Colapinto. “Con Carlos (Sainz) me quedé bastante caliente que me ganó acá. Tenía una gana de pasarlo que estaba por tirarme en cualquier lado y iba a ser un desastre, pero me contuve” -Franco Colapinto.

A pesar de haber logrado el objetivo de sumar, el piloto argentino admitió que la sensación final fue de frustración.

“Cuando lo das todo y no salen las cosas, te da más bronca. Sentí que fue una de las mejores carreras empujando todas las vueltas y haciendo todo lo que podía”. De todos modos, Colapinto también intentó rescatar el lado positivo del resultado.

El próximo desafío: Suzuka

El argentino ya piensa en la próxima carrera del calendario, el Gran Premio de Japón, donde correrá en el exigente circuito de Suzuka.

“Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones y un poquito más de performance”, concluyó.

Con el primer punto ya en el bolsillo, Colapinto buscará ahora dar otro salto competitivo y acercarse a su compañero Pierre Gasly, en una temporada donde cada carrera representa una nueva oportunidad para consolidarse en la Fórmula 1.