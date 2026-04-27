Ahora sí: la foto de Maia Reficco que confirmó su romance con Franco Colapinto

Después de meses de especulación, Maia Reficco compartió una foto en su perfil de Instagram junto a Franco Colapinto con la que confirma su romance con el piloto. La imagen llegó en medio de la exhibición que revolucionó Palermo este domingo.

La actriz de Hadestown no solo acompañó a Colapinto en el evento, sino que también compartió un íntimo almuerzo este sábado en Cardales. Maia subió imágenes del espectáculo aéreo y un video donde se ve a Franco haciendo donas con su auto en plena calle.

Las cámaras de la transmisión del evento captaron a la pareja en boxes y el romance se terminó de confirmar con una foto de la joven de 25 años tomando la cara del corredor de F1. La pareja también fue fotografiada con Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

Maia Reffico

La carrera profesional de Maia Reficco

Maia Reficco es actriz y cantante argentina con proyección internacional. Nacida en Estados Unidos en el 2000, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país.

La popularidad la ganó tras su participación en la tira juvenil Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019 donde se destacó por su actuación, pero también por su faceta musical.

A los 19 años interpretó a Eva Perón en el musical Evita en Broadway y más tarde se consolidó como actriz cuando se sumó al elenco del reboot de Petty Little Liars, donde interpretó a Noa Oliver, uno de los personajes centrales de la ficción.

Maia Reficco

Su carrera musical también la pone en el centro de la escena y en 2020 lanzó su primer single “Tuya”.

Maia estuvo vinculada hace un tiempo al uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por su rol en Heartstopper. También se la relacionó al cantante inglés Tom Francis, con quien habría terminado su relación poco antes de los rumores con Colapinto.C