Quién es la actriz argentina que habría conquistado a Franco Colapinto

Una foto de la supuesta novia con el casco del piloto de Alpine llamó la atención de los fanáticos.

Una imagen subida en redes sociales por Franco Colapinto despertó una ola de especulaciones sobre su nuevo romance. En un posteo en Instagram, el piloto mostró lo que fueron sus días de vacaciones y preparación física antes de encarar el 2026 que será clave en su carrera deportiva.

Sin embargo, una postal llamó la atención por encima de las otras y sus fanáticos creen que se trata de la pareja de Colapinto. La foto muestra a una joven usando uno de sus cascos con una sonrisa que se puede ver a través de la visera levantada.

La joven en cuestión es Maia Reficco , actriz y cantante argentina con proyección internacional. Nacida en Estados Unidos en el 2000, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país.

La popularidad la ganó tras su participación en la tira juvenil Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019 donde se destacó por su actuación, pero también por su faceta musical.

Novia Franco Colapinto

A los 19 años interpretó a Eva Perón en el musical Evita en Broadway y más tarde se consolidó como actriz cuando se sumó al elenco del reboot de Petty Little Liars, donde interpretó a Noa Oliver, uno de los personajes centrales de la ficción.

Su carrera musical también la pone en el centro de la escena y en 2020 lanzó su primer single “Tuya”.

Embed - Maia Reficco - TUYA (video oficial)

Maia estuvo vinculada hace un tiempo al uruguayo Agustín Casanova, líder de Márama y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por su rol en Heartstopper. También se la relacionó al cantante inglés Tom Francis, con quien habría terminado su relación poco antes de los rumores con Colapinto.

Pese a que los rumores sobre su romance con Colapinto toman fuerza, ni ella ni el piloto argentino se hicieron eco de las versiones y hasta el momento solo es un deseo del público.