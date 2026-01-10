Expectativa: Franco Colapinto vuelve a las pistas para arrancar las prácticas del 2026

Franco Colapinto tendrá este domingo su primer contacto oficial con el asfalto en 2026 al estar al frente del nuevo modelo A526 de la escudería Alpine . El corredor argentino iniciará de esta manera su tercera temporada consecutiva dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial en el trazado español. La jornada representa un momento bisagra para comenzar a ganar ritmo de competencia y disipar la ansiedad previa al inicio formal de un calendario muy exigente.

Las actividades se llevarán a cabo en el reconocido Circuito de Barcelona-Catalunya bajo un estricto protocolo de seguridad y con las tribunas cerradas al público. El evento se encuadra en el formato de jornada de filmación permitido por el reglamento vigente de la Federación Internacional del Automóvil para esta época. El oriundo de Pilar, en ese contexto, compartirá nuevamente el garaje con el experimentado piloto francés Pierre Gasly , manteniendo la dupla que el equipo confirmó para este nuevo ciclo.

Durante estas pruebas de carácter promocional, las franquicias tienen permitido recorrer una distancia máxima de cien kilómetros utilizando neumáticos específicos suministrados por la firma Pirelli. Los monoplazas deben portar la unidad de control electrónica oficial y los registros de velocidad no poseen validez deportiva para la clasificación anual : la intención primordial es verificar el funcionamiento básico de los sistemas electrónicos y mecánicos del vehículo antes de las pruebas de fuego.

It's all in the preparation. pic.twitter.com/LE67E1PiCB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 8, 2026

De manera complementaria, Alpine ejecutará un breve procedimiento técnico conocido como shakedown que no podrá extenderse por más de quince kilómetros de recorrido total en pista. En esta instancia particular, el modelo A526 lucirá una estética completamente oscura con el objetivo de resguardar los secretos aerodinámicos desarrollados por los ingenieros. Los detalles visuales definitivos y el diseño de la carrocería serán revelados recién el próximo 23 de enero durante la gala oficial.

Esa presentación institucional marcará el punto de partida formal para la pretemporada del piloto nacido en la provincia de Buenos Aires, quien deberá enfocarse en los ensayos grupales posteriores. Dichas pruebas privadas de la Fórmula 1 se desarrollarán íntegramente en el suelo catalán desde el 26 hasta el 30 de enero. En ese periodo, el representante albiceleste buscará maximizar su tiempo en pista para adaptarse a las innovaciones técnicas que propone el reglamento para esta campaña.

Por qué Franco Colapinto es clave para Alpine

El objetivo principal del joven de 22 años es consolidar su posición dentro de la estructura francesa y acumular la mayor cantidad de kilómetros posibles antes del Gran Premio inicial. El equipo francés, por su parte, apuesta fuertemente a mejorar su competitividad tras haber finalizado la temporada 2025 con resultados que estuvieron sensiblemente por debajo de los objetivos planteados originalmente. La confiaza depositada en el talento de Colapinto es una de las piezas clave para el resurgimiento del conjunto de Enstone, que fue último en 2025.

Excellence driven. pic.twitter.com/1qQxKO3DZ8 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 9, 2026

La mirada de los especialistas estará puesta en la capacidad de adaptación del argentino a las nuevas configuraciones de carga aerodinámica y gestión de energía del coche. Su experiencia previa en las dos temporadas anteriores le otorga una base sólida para afrontar los desafíos de un año que promete paridad reglamentaria. Con el respaldo de los hinchas que lo acompañan a todos lados, Franco se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional.