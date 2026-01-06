Colapinto a fondo: sus sensaciones en la Fórmula 1 y la inesperada confesión que recibió de Max Verstappen

Franco Colapinto habló de todo durante una entrevista con el medio Rolling Stone a la espera de una nueva temporada en la Fórmula 1 donde podría tener un mejor rendimiento que en 2025 debido a las mejoras que tendrá en el nuevo monoplaza. Mientras tanto continúan los análisis sobre la hecho el año anterior y se refirió al apoyo que recibió del público en cada una de las carreras.

“ Creo que nunca había tenido una temporada en la que me sintiera a veces tan incapaz de ir rápido, de estar donde yo quería estar . Al final, nosotros los deportistas... Yo en especial soy muy competitivo y cuando no tenés la oportunidad de pelear adelante, de estar peleando por puntos... Nunca había tenido un año en el que dijera: “no puedo ganar, no puedo hacer un podio, no puedo pelear una pole position”, se sinceró durante el diálogo.

En sintonía con su relato sumó: “Es muy difícil de manejar y es el primer año que me pasó algo así. El nivel de frustración o de sentirte un poco inferior a los demás es mucho más grande que el disfrute que podés capaz tener por estar en Fórmula 1. Y esa fue de las cosas más difíciles. Además, también está la expectativa de todo el mundo alrededor, ¿no? Entonces, hay muchos factores y muchas cosas para controlar y para manejar ”.

En su relato el piloto de tan solo 22 años se refirió a los aspectos que conlleva manejar un auto de las características de la categoría: “Manejar un Fórmula 1 viene con muchas cosas más que capaz uno no está acostumbrado, no es lo que espera. Y son obviamente cosas que tenés que aprender y que mejorar. La F2, F3... Todas las categorías anteriores estás casi la mitad del tiempo haciendo nada. Si bien estás viendo los datos y eso, después llega un punto en que no tenés más nada para ver y estás... En la Fórmula 2 te podés ir a dormir una siesta. Y en la Fórmula 1 no tenés ni cinco minutos para comer en una mesa, tenés que comer con los ingenieros”.

“La parte de gestionar bien la energía y los tiempos es muy difícil. El jueves lo tenés lleno de cosas. El año pasado, como en Brasil, había jueves que terminaba más cansado que como yo termino un domingo después de la carrera. No había ni empezado el fin de semana, no había ni empezado a manejar, el jueves a la noche estaba destrozado. Y eso, obviamente, lo vas aprendiendo con el tiempo, pero es difícil de manejar, porque hay muchas cosas. Manejar en la Fórmula 1 es el 10% del tiempo. Todo el resto del tiempo estamos haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con manejar. Y eso es a lo que uno se tiene que acostumbrar y a lo que en las categorías anteriores tampoco te enseñan”, dijo sobre las actividades que realiza en el día a día fuera de la pista.

El proceso para desconectarse previo a una carrera

“Escucho mucha música, pero especialmente cuando corro esos fines de semana que tengo muchas cosas en la cabeza, me ayuda a distraerme un poquito, a sacar el foco de las preocupaciones y ponerlo un poco en la música. Me ayuda. Creo que desde que empecé a correr, si hay algo que llevo siempre a todas las carreras son los auriculares. Así que la música es algo que me ayuda, sí, pero capaz más en el día a día y hasta en las carreras”, reveló.

Luego mencionó las bandas musicales “Airbag, Babasónicos o Soda Stereo” como algunas de las elegidas y se refirió al impacto que tiene en él esta música: “Cuando estoy solo prefiero escuchar esas canciones que uno no tiene tan... Que no escuchabas tanto de chiquito. Pero, por otro lado, mis viejos escuchaban mucha música de antes o folclore. Escuchaban a la Sole. Escucho a la Sole y como que me trae esos recuerdos, de ir en el auto e ir con algún disco en la camioneta. Y son momentos lindos y me acuerdo de las canciones porque te quedan muchas cosas de cuando eras chiquitito y son al final recuerdos que te va trayendo la música, que es para mí bastante especial. Y capaz de la música más actual mi recuerdo es salir de joda, que no salgo encima. Depende mucho del momento del día también”.

El apoyo de los argentinos en todos lados

“Ser argentino y tener todo el apoyo de un país es increíble. Especialmente cuando los pilotos europeos no pueden creer el nivel de apoyo que tengo. Max (Vertappen) me dice: ‘Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados’. Están en Singapur, pero después están en Brasil. Están en Baku, pero después están en Italia. Están en todos lados y en todas las pistas en las que decís: ‘Acá no llegan. No, llegan a Catar’. Yo les digo: ‘¿Cómo están en Catar?’. Y van y viajan y llegan a todos lados. A todos les sorprende, no pueden creerlo. A la Fórmula 1, a los pilotos, es una cosa de locos”, reveló.